Nach 17 Jahren Amtszeit als Bundesinnungsmeister des Kfz-Handwerks und ZDK-Vizepräsident will Wilhelm Hülsdonk (69) sein Amt in jüngere Hände legen. In der ZDK-Vorstandssitzung am 4. Mai empfahl er Detlef Peter Grün (54) als seinen Nachfolger. Der ZDK-Vorstand folgte dieser Empfehlung einstimmig. Als selbstständiger Kfz-Unternehmer vertritt Grün im ZDK-Vorstand seit 2020 den Kfz-Landesverband Nordrhein-Westfalen als dessen Vizepräsident sowie Vorsitzender der Landesfachgruppe Freie Werkstätten NRW. Seine Wahl zum Bundesinnungsmeister steht auf der ZDK-Bundestagung am 10. Juni in Hamburg auf der Tagesordnung.



Damit folgt Hülsdonk seiner schon vor zwei Jahren ausgesprochenen Ankündigung, sein Ehrenamt spätestens mit 70 Lebensjahren abgeben zu wollen. Der runde Geburtstag steht in diesem Jahr an. Turnusgemäß hätte er noch bis Juni 2023 amtiert. "Es war eine intensive Zeit, in der wir im Vorstand und Präsidium gemeinsam mit der ZDK-Mannschaft viel für unsere Mitgliedsbetriebe bewegt haben, sowohl in Berlin als auch in Brüssel", resümiert Hülsdonk seine Tätigkeit. "Die Arbeit im Verband hat mir viel gegeben, angefangen von der Zeit als Obermeister meiner Innung über Führungspositionen im Landesverband NRW bis hin zu den Spitzenämtern in ZDK und ZDH. Und dafür bin ich sehr dankbar. Da ein kompetenter Nachfolger bereitsteht, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, den Staffelstab zu übergeben und den persönlichen Kompass neu zu justieren." Seine Ämter im fünfköpfigen geschäftsführenden Präsidium des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) sowie im Vorstand des Unternehmerverbands Deutsches Handwerk (UDH) führt er bis zum Ende der laufenden Wahlperiode fort. Sie endet im Dezember 2022.



