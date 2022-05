Berlin (ots) -Der Nachrichtensender WELT berichtet am Sonntag, den 8. Mai 2022 ab 17 Uhr ausführlich über die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Im Studio in Berlin ordnen der Stellvertretende WELT-Chefredakteur Robin Alexander sowie Moderator Carsten Hädler und Moderatorin Fanny-Fee Werther das Geschehen ein und präsentieren die Hochrechnungen und Ergebnisse in einer Live-Sendung. Umfragen rund um die Wahl in Schleswig-Holstein erläutert Janina Mütze vom Meinungsforschungsinstitut Civey.Aus Schleswig-Holstein geschaltet werden Reporterin Lena Mosel und Reporter Achim Unser. Franca Lehfeldt berichtet über die Einordnung der Wahlergebnisse durch die Bundespolitik in Berlin."WELT-LIVE Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022" am Sonntag, 8. Mai ab 17 Uhr auch im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.Pressekontakt:Solveig Zillysolveig.zilly@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5213917