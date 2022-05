Die sinkende Profitabilität ist aktuell ein wesentlicher Grund, warum die SAP-Aktie nicht so richtig aus dem Quark kommt. In dieser Situation sind jegliche außerordentliche Einnahmen Balsam auf der gescholtenen Seele der SAP-Anleger. Daher dürfte der Verkauf der Lernplattform Litmos gut am Markt ankommen.Dies teilten jedenfalls mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag mit. Das Geschäft werde mit rund einer Milliarde Dollar bewertet und soll im Rahmen ...

