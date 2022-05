DJ Lieferfähig! Wenn der Computer bestellt und E-Bikes regional hergestellt werden

Saaz (pts081/05.05.2022/11:00) - Das österreichische E-Commerce-Unternehmen niceshops vertreibt online mehr als zwei Millionen Produkte. Der Lieferfähigkeit kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu. Geero - ein Joint Venture von niceshops und Bikee - zeigt, wie man globalen Entwicklungen erfolgreich begegnen kann. Denn neue Wege entstehen, wenn man sie fährt!

Viele Radfahrer:innen und solche, die es noch werden wollen, machen seit geraumer Zeit die Erfahrung, dass sie auf bestimmte Modelle und Ersatzteile teils Monate warten müssen und manche Komponenten erst gar nicht lieferbar sind. Pandemie und Kriegswirren haben ihre Spuren hinterlassen.

Im E-Bike-Segment werden Bestellungen bis zu drei Jahre im Voraus geordert

Rahmen, Gabeln, Schaltungen, Bremsen und Akkus werden global fast ausschließlich in Fernost produziert. Der Aufholbedarf infolge der Coronakrise und der enormen Nachfrage nach E-Bikes ist riesengroß. Zudem wird die Produktion immer wieder aufgrund von pandemiebedingten Werksschließungen in China zurückgeworfen.

Die E-Bike-Marke "Geero" hat es geschafft, dass es trotzdem keine Einschränkungen in der Lieferfähigkeit sowie der Qualität gibt und sämtliche Modelle über das ganze Jahr hindurch innerhalb weniger Tage geliefert werden können.

Sichere Lieferung aller Modelle durch globales Netzwerk und heimische Produktion

Die steirischen Brüder Michael und Tomy Rath haben das stylische und leistungsstarke E-Bike "Geero" entwickelt. Gemeinsam mit niceshops wurde zudem ein internationales Lieferanten- und Onlineshop-Netzwerk auf die Beine gestellt. Hochwertige Komponenten namhafter Hersteller werden im südsteirischen Wagna zusammengebaut, pulverbeschichtet und montiert. Reparatur und Service erfolgen im oststeirischen Saaz. Damit bleibt ein Maximum an Wertschöpfung in Österreich. Mehr als 40 heimische Mitarbeiter:innen finden durch Geero eine Beschäftigung. Durch das gebündelte Markt- und Logistik-Know-how und die eigene Produktion in Wagna ist man im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern am Markt das gesamte Jahr 2022 in der Lage, das gewünschte E-Bike prompt zu liefern. Im Vorjahr war das mehr als 3.500 Mal der Fall.

Wenn der Computer die Bestellungen macht

Im Logistikzentrum im steirischen Saaz berechnet außerdem eine von niceshops eigens entwickelte Software aufgrund der Lieferhistorie, wie weit ein Produkt im Voraus geordert werden muss. Die Bestellungen erfolgen automatisch. Das intelligente System passt die Orderzeiten an die jeweiligen Lieferant:innenketten und Marktverhältnisse um Tage, Wochen und Monate an.

Hohe Qualität ermöglicht deutlich längere Garantien

"Wir müssen dazuschreiben, dass das Geero ein E-Bike ist", erzählt Geero-Mastermind Tomy Rath. Tatsächlich sieht man es dem weniger als 20 Kilogramm leichten Geero E-Bike nicht an, dass es einen entnehmbaren Akku in sich trägt, der extrem langlebig ist und eine Reichweite von rund 100 Kilometern aufweist. Geero gewährt auf den Akku freiwillig drei Jahre Garantie, wohlgemerkt zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen zwei Jahren Gewährleistung. Auf Rahmen und Gabel gibt es sogar zehn Jahre (!) Garantie. Das übertrifft am Markt übliche Gewährleistungen deutlich - für ein hochwertiges E-Bike, das 2020 und 2021 mit dem FOCUS E-Bike Design Award ausgezeichnet wurde.

50 Markenbotschafter:innen in Österreich und Deutschland

Wer das E-Bike "Geero" vor dem preiswerten Onlinekauf ausprobieren möchte, kann in 50 Regionen in Österreich und Deutschland eine kostenfreie Probefahrt online buchen.

