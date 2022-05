In der außerordentlichen Hauptversammlung der Strabag SE wurde der einzige Tagesordnungspunkt mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen: Das von der Aktionärin Rasperia, an der Oleg Deripaska indirekt 49 Prozent hält und die er kontrolliert, entsandte Aufsichtsratsmitglied Thomas Bull wurde abberufen und der Aufsichtsrat von vier auf drei von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder reduziert. Hermann Melnikov, der von Rasperia für den Aufsichtsrat nominiert worden war, hatte bereits aus eigenen Stücken am 13.4.2022 sein Mandat zurückgelegt. Am 8.4.2022 hatte die EU, nach Kanada und dem Vereinigten Königreich, Sanktionen gegen Oleg Deripaska verhängt. Durch diesen verordneten "Asset Freeze" ist die Ausübung aller mit den ...

