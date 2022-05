Arg gebeutelt werden heute die Aktionäre von SMA Solar. Denn der Kurs wird um satte rund vier Prozent abgestraft. Mit dieser Performance bildet der Titel das Schlusslicht. Ist das der Beginn einer längeren Talfahrt?

Der positiven Technik tut der heute Abschlag keinen Abbruch. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. So fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch aktuell nur rund rund acht Prozent. Diese nächste Hürde liegt bei 48,30 EUR. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Investoren, die generell von SMA Solar überzeugt sind, bekommen damit die nächste Chance zum Kauf. Schließlich gibt es heute einen satten Rabatt. Wem die ganze Entwicklung dagegen zu schnell ging, sieht sich heute vermutlich bestätigt.

