NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Compugroup auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Softwareanbieter sei stark ins Jahr gestartert, schrieb Analyst Alexander Thiel am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Sowohl Umsatz als auch Profitabilität hätten die Erwartungen übertroffen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 02:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 02:10 / ET

