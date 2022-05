Seit Jahren titele ich hin und wieder mal, wie ich mich auf einen Crash vorbereite. Um es kurz zu machen: Ich trenne mich konsequent von Aktien, an die ich nicht mehr glaube. Außerdem halte ich immer ein bisschen Cash auf der Hand und blicke langfristig orientiert in die Zukunft. Ziemlich Foolish … und ziemlich einfach? Ja, in Teilen schon. Aber blicken wir heute zurück, wie sich meine Crash-Vorbereitung geschlagen hat. Nach dem Tech-Segment, das mächtig korrigiert ist, kann ich durchaus ein Zwischenfazit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...