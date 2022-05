Mit dem sogenannten Focus Friday will SAP vor dem Wochenende für ungestörte Arbeitszeit sorgen. Auf Konferenzen und Video-Calls soll an Freitagen wann immer möglich verzichtet werden. Mehr Luft am Freitag: Europas größter Softwarekonzern SAP räumt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Freiraum vor dem Wochenende ein. Freitags solle soweit wie möglich auf Konferenzen sowie Telefon- und Videoschalten verzichtet werden, berichtete Personalchef Cawa Younosi in einer internen Mitteilung. Der Focus Friday bei SAP Der sogenannte Focus Friday ermögliche eine weitgehend ungestörte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...