Die Aktie von K+S befindet sich nach dem beeindruckenden Kursanstieg der letzten Wochen in einer - absolut gesunden - Konsolidierungsbewegung. Auch die Kalipreise steigen nicht mehr so stark wie in den vorherigen Monaten, sondern pendeln auf anhaltend hohem Niveau seitwärts. Derweil sollte die Gefahr einer großen Korrektur nicht überbewertet werden. Natürlich sind Rücksetzer grundsätzlich jederzeit möglich. Und sicherlich dürften die deutlich höheren Kalipreise bei zahlreichen Bauern und landwirtschaftlichen ...

