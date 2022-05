Am gestrigen Abend teilte Fed-Vorsitzender Powell in der Pressekonferenz mit, dass Zinserhöhungen von 75 Basispunkten nicht umgesetzt werden. Aber man werde die Inflation rasch bekämpfen, indem man für die nächsten Sitzungen Zinserhöhungen von 50 Basispunkten in Aussicht stellt.Die Anleger reagierten erleichtert, weil zuvor die Angst, dass die Fed die Zinsen zu schnell zu hoch ansetzen, die den Märkten eher schaden als helfen, umherging. Ab dem Zeitpunkt der Pressekonferenz schnellte dann auch der Goldpreis in die Höhe, zeitweise auf über ...

