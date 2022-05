Europäische Indizes handeln höher DE30 durchbricht die Nackenlinie des inversen SKS-Musters Zahlen von Airbus, BMW und Zalando Die europäischen Indizes notieren am Donnerstag höher und profitieren von der Euphorie nach der FOMC-Zinsentscheidung. Die meisten europäischen Blue-Chip-Indizes handeln heute über 1% höher. Der niederländische AEX (NED25) ist mit einem Plus von fast 1,7% aktuell der Top-Performer. Auf der anderen Seite ist der polnische WIG20 (W20) mit einem Plus von nur 0,2% der größte Nachzügler. Die deutschen Werksaufträge für März wurden heute Morgen um 8:00 Uhr veröffentlicht. Der Bericht zeigte einen Rückgang von 4,7% im Monatsvergleich, während der Markt einen Rückgang von nur 0,7% im Monatsvergleich erwartet hatte. Der Rückgang wurde durch einen Einbruch der Auslandsaufträge um 6,7% im Monatsvergleich verursacht. Die Inlandsaufträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...