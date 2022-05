Essen (ots) -Ein Aufatmen für alle Verliebten: Nach langer Pause startet nun endlich wieder die Hochzeitssaison. Damit aus dem außergewöhnlichen Tag die wahre Traumhochzeit wird, ist die Wahl der richtigen Dekoration besonders wichtig. Die Rose Avalanche+® ist ein Traum in Weiß und mit ihrer majestätischen Blütenpracht die Rose Nummer Eins für attraktive Deko-Arrangements.Jetzt ist die Freude besonders groß, festliche Anlässe wieder gebührend zelebrieren zu können. Denn außergewöhnliche Momente wie Hochzeiten wollen Gesellschaft. Noch größer wird die Freude mit der Rose Avalanche+®. Große, prall gefüllte Blüten, anmutende helle Farben und lange, elegante Stiele machen sie zu einem echten Eye-Catcher auf jeder Hochzeit. Da ist es kein Wunder, dass die Avalanche+® die Rose der Wahl bei Floristen und Stylisten ist.Glanz und Glamour mit der richtigen DekorationDie perfekte Feier steht und fällt mit der passenden Dekoration. Die Rose Avalanche+® ist die besondere Blume für besondere Events. Mit ihrer Anmut und der langen Haltbarkeit ist sie ideal für verschiedene Werkstücke: Ob im (Braut-)Strauß, in Kränzen oder Gestecken - die Rose Avalanche+® verleiht jeder Dekoration Eleganz und Glamour. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Mit der pompösen Blüte eignet sich die Rose in Weiß und sechs weiteren Farben für unzählige Interieur- und Dekorationszwecke. Auch beim Styling punktet sie mit ihrer leichten Handhabung, denn der Stiel ist weitestgehend dornenfrei. Und dank der langen Blütezeit erfreut die Avalanche+® nicht nur am Hochzeitstag, sondern erinnert auch noch einige Zeit nach dem Event an den außergewöhnlichen Tag. Gärtner schätzen an der Rose Avalanche+® aus dem Hause Dümmen Orange Niederlande ihre hohe Produktivität pro Jahr pro Quadratmeter.Avalanche+®Große, prall gefüllte Blüten, helle Farben und elegante, lange Stiele mit wenig Dornen. Dies sind die Eigenschaften der langlebigen Rose Avalanche+®. Sie ist der Traum in Weiß für festliche Anlässe wie Hochzeiten. Doch auch für das Besondere im Alltag ist die Rose in weiß oder eine der sechs anderen Farben ein wahrer Hingucker und eignet sich für edle, aber trendige Interieur-Ideen wie Sträuße oder Kränze.Dümmen OrangeDümmen Orange ist ein führendes Unternehmen für die Züchtung und Entwicklung von Schnittblumen, Blumenzwiebeln, Sukkulenten, Topf- und Beetpflanzen sowie Stauden. Der Jahresumsatz liegt bei rund 390 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 7.000 Menschen. Dümmen Orange verfügt über ein umfangreiches Netzwerk für Marketing und Verkauf sowie ein großes Netz von Produktionsstandorten. Der Schlüssel zum Erfolg von Dümmen Orange liegt in dem breiten und tiefen Produktsortiment, unterstützt durch eine weltweite Lieferkette. Das Unternehmen steht für soziale Verantwortung und investiert in die Gesundheit, Sicherheit und persönliche Entwicklung der Mitarbeiter.Pressekontakt:HerausgeberDümmen Orange The NetherlandsColdenhovelaan 62678 PS De LierNiederlandewww.dummenorange.comRedaktionsbüro Avalanche+® c/o Seidl PR & Marketing GmbHDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 Essen0201-8945889-0presse@seidl-agentur.comOriginal-Content von: Avalanche+®, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147241/5214123