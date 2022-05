Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat einen "Zwischenspurt" über den Sommer für neue Reformen zur medizinischen Versorgung in Deutschland angekündigt. Dazu gehört auch die Legalisierung von Cannabis. Cannabis-Fans und -Unternehmen in Deutschland dürfen sich freuen, denn die Legalisierung soll nun doch schneller kommen, als erwartet. "Ich werde die Gesetzesinitiative zur Cannabis-Legalisierung starten", kündigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Nachmittag des 4. Mai in Berlin zum ersten Mal öffentlich an. Bisher war Lauterbach kein Fan der Legalisierung, doch wie er mitteilt, habe er ...

