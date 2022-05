Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Swiss Re (ISIN CH0126881561/ WKN A1H81M) verzeichnete im ersten Quartal 2022 einen Verlust von 248 Mio. USD, beeinflusst durch den Krieg in der Ukraine, die erhöhte Finanzmarktvolatilität, und die anhaltende COVID-19-Pandemie, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...