Der Anbieter will es damit Immobilienunternehmen und Projektentwicklern erleichtern, in ihren Gebäuden Mieterstrom anzubieten. Einhundert Energie übernimmt dabei alle wichtigen Aufgaben von der Planung bis zum Betrieb der Photovoltaik-Anlagen und kümmert sich noch um die Finanzierung.Die Einhundert Energie GmbH bietet ab sofort ein Rundum-sorglos-Paket für Photovoltaik-Mieterstrom an. Dabei handele es sich um ein Dachpachtmodell, bei dem auch die Finanzierung der Photovoltaik-Anlage inklusive sei, hieß es von dem Kölner Anbieter am Donnerstag. In dem Komplettpaket sind zudem die energiewirtschaftliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...