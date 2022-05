DJ UKRAINE-BLOG/Merz: Deutschland wird als zu zögerlich wahrgenommen

CDU-Chef Friedrich Merz hat nach seiner Ukraine-Reise mehr Entschlossenheit von der Bundesregierung verlangt. "Mir ist auf der Reise klargeworden, dass die Eindrücke, die von uns entstanden sind, obwohl wir mit zu den größten Geldgebern der Ukraine zählen, fatal sind", sagte Merz der Rheinischen Post. Es verfestige sich das Bild, dass Deutschland immer nur zögere. Erstmals beschrieb Merz nähere Umstände seiner Reise: "Wir haben bei der ukrainischen Bahn einen Waggon und eine Lok angemietet." Auf dem Rückweg habe es mehrere Raketenangriffe gegeben. In Kiew sei er mit dem Stabschef von Präsident Wolodymyr Selenskyj verabredet gewesen. "Selenskyj ist dann nach wenigen Minuten dazugekommen, und wir haben weit mehr als eine Stunde miteinander geredet." Er habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Selenskyjs Lageeinschätzung geschildert. "Zwischen Scholz und mir gibt es auch nach dem Besuch keine Störungen."

Selenskyj bittet UNO um Hilfe bei Rettung Verletzter aus Asow-Stahlwerk

Mit einer russischen Feuerpause in Sicht hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die UNO aufgerufen, das Leben der im Asow-Stahlwerk in Mariupol festsitzenden Verletzten zu retten und bei ihrer Evakuierung zu helfen. "Das Leben der Menschen, die noch dort sind, ist in Gefahr. Alle sind für uns wichtig", sagte Selenskyj am Mittwoch in einem Telefongespräch mit UN-Generalsekretär António Guterres. Russland kündigte derweil eine dreitägige Feuerpause zur Evakuierung von Zivilisten aus dem Asow-Stahlwerk an. Die russischen Streitkräfte würden am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils von 07.00 - 17.00 Uhr MESZ Fluchtkorridore für Zivilisten aus dem Industriekomplex öffnen. In dieser Zeit würden "alle Feindseligkeiten einseitig" eingestellt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Zivilisten könnten nach Russland oder in die ukrainisch kontrollierten Gebiete reisen.

Russische Streitkräfte in Kaliningrad simulieren Atomangriff

Die russischen Streitkräfte in Kaliningrad haben nach Angaben aus Moskau inmitten der Offensive in der Ukraine Angriffe mit nuklearwaffenfähigen Raketen simuliert. Im Rahmen einer Übung hätten rund hundert Soldaten den "elektronischen Start" von mobilen ballistischen Raketensystemen mit Atomwaffen vom Typ Iskander simuliert, erklärte das Verteidigungsministerium am Mittwoch. Die Streitkräfte übten demnach Angriffe auf militärische Ziele eines imaginären Feinds sowie die Reaktion auf einen Gegenschlag. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seit Beginn der Militäroperation in der Ukraine angedeutet, dass er bereit sei, Russlands taktische Atomwaffen einzusetzen. Ende Februar versetzte Russland seine Atomstreitkräfte in höhere Alarmbereitschaft. Der Kremlchef warnte zudem vor einer "blitzschnellen" Vergeltung, falls der Westen direkt in den Ukraine-Konflikt eingreift.

