Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2903 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil, der hofft, dass sein Song heute beim Kapitalmarktkonzert im U4 gespielt wird, über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/21 geht es um Aussagen von Kanzler Nehammer zur Gewinnverwendung bei Unternehmen mit Staatsbeteiligung, mit denen er die Market Cap von Verbund (Folgeeffekt bei der EVN), aber auch OMV mal kräftig abgesenkt hat. Weiters; S&T, Einlagensicherung, Valneva, Montana Aerospace. Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter die ...

