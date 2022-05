Eine zweispurige Fahrradautobahn aus Holz und mit beheiztem Belag soll in der Region Stuttgart entstehen. Das Baukastensystem kommt aus der Schweiz und hat viele Vorteile - auch für Autofahrer. Der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Hermann, hat eine ein Kilometer lange Teststrecke einer Fahrradstraße aus Holz angekündigt. In der Region Stuttgart soll das System entstehen, das in über fünf Metern Höhe über der Straße schwebt. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeigte sich begeistert. Expert:innen haben Einwände. var embedId = ...

Den vollständigen Artikel lesen ...