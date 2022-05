DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan (Kodomo no Hi) und Südkorea (Internationaler Kindertag) fand aufgrund von Feiertagen kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:38 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.267,75 -0,6% -10,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.418,50 -0,8% -17,8% Euro-Stoxx-50 3.781,41 +1,5% -12,0% Stoxx-50 3.693,05 +1,1% -3,3% DAX 14.175,73 +1,5% -10,8% FTSE 7.589,64 +1,3% +1,5% CAC 6.512,41 +1,8% -9,0% Nikkei-225 FEIERTAG EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 153,48 +0,30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 108,54 107,81 +0,7% 0,73 +47,9% Brent/ICE 111,03 110,14 +0,8% 0,89 +46,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.897,01 1.881,21 +0,8% +15,80 +3,7% Silber (Spot) 22,97 22,98 -0,0% -0,01 -1,5% Platin (Spot) 987,85 994,60 -0,7% -6,75 +1,8% Kupfer-Future 4,34 4,33 +0,1% +0,00 -2,6%

Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die Ölpreise. Brent waram Vortag auf den höchsten Stand seit fast drei Wochen gestiegen, nachdem die EU einen Plan zum Verbot russischer Öleinfuhren angekündigt hatte. Doch die Sorgen über chinesische Lockdowns, die die Ölnachfrage belasten, sorgen für starken Gegenwind. "Die Ölpreise haben Mühe, sich auf höherem Niveau zu halten ... Mobilitätsbeschränkungen in China und wachsende Rezessionsrisiken dämpfen die Stimmung", so SPI Asset Management. Es wird zudem erwartet, dass die OPEC+ bei ihrem Treffen am Donnerstag an ihrem Plan für eine bescheidene Erhöhung der Fördermengen festhält.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den kräftigen Vortagesgewinnen, nach der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung der US-Notenbank, dürfte die Wall Street am Donnerstag mit leichten Abgaben starten. Für Erleichterung bei den Investoren hatte die Aussage von US-Notenbankpräsident Jerome Powell gesorgt, die Fed erwäge aktuell keine Anhebung der Leitzinsen um 75 Basispunkte, wie vom Markt mehrheitlich für die kommende Sitzung erwartet. Ein solcher Schritt hatte Befürchtungen ausgelöst, dass die Fed die Zinssätze zu weit und zu schnell erhöhen und die Wirtschaft schließlich in eine Rezession stürzen könnte. Doch die Zuversicht scheint schon wieder etwas zu schwinden. Selbst wenn eine solch deutliche Zinserhöhung in den kommenden Monaten vom Tisch ist, steht immer noch die aggressivste Straffung der US-Geldpolitik seit dem Jahr 2000 bevor, heißt es. Viele Investoren fragten sich, wie hoch die Fed die Zinsen in den nächsten zwei Jahren anheben könnte und wie sich dies dann auf die Wirtschaft und die Unternehmensgewinne auswirken werde. Daneben bestimmt weiterhin die Berichtssaison das Geschehen. Und hier sorgte Ebay für eine Enttäuschung. Das Unternehmen hat im ersten Quartal wegen Verlusten bei einigen seiner Beteiligungsunternehmen rote Zahlen geschrieben. Zudem sank sowohl der Wert der verkauften Waren als auch die Zahl der aktiven Käufer. Den Ausblick für das laufende Jahr hat die Mutter des gleichnamigen Online-Auktionshauses gesenkt. Die Erwartungen für das zweite Quartal verfehlten die Markterwartungen. Die Ebay-Aktie verliert vorbörslich deutlicher.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:04 US/Dropbox Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 182.000 zuvor: 180.000 14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: -5,2% gg Vq 4. Quartal: +6,6% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +10,5% gg Vq 4. Quartal: +0,9% gg Vq

FINANZMÄRKTE EUROPA

Deutlich im Plus zeigen sich Europas Aktienmärkte am Donnerstagmittag. Den Auslöser für eine Erleichterungsrally lieferte am Vorabend die US-Notenbank, die die Leitzinsen wie erwartet um 50 Basispunkte angehoben hat. Erhöhungen von 75 Basispunkten, wie im Vorfeld zumindest für möglich gehalten, sind aber vom Tisch. Entsprechend werden noch höhere Zinserwartungen ausgepreist. Auch die Bank of England hat am Mittag wie erwartet die Zinsen erhöht. Erleichterung zeigt sich vor allem bei den zinssensitiven Tech-Werten, deren Branche um 3,0 Prozent nach oben springt. Neben der US-Notenbank hat der Markt auch eine Fülle von Unternehmenszahlen aus der Berichtssaison quer durch alle Branchen zu verdauen. Rein optische Verluste im DAX weisen Allianz und Hannover Rück auf, die ex-Dividende gehandelt werden. Für Ernüchterung sorgt der Blick auf Konjunktur-Daten aus Deutschland und China. Airbus klettern um 7,2 Prozent, die Zahlen liegen alle deutlich über den Erwartungen. Die wichtigste Nachricht nach Einschätzung der Citigroup ist die geplante Produktionsausweitung des A320 auf 75 Maschinen pro Jahr bis 2025 von bislang 65. Air France-KLM steigen nach Zahlen um 3,3 Prozent. Lufthansa geben dagegen 1,5 Prozent ab. Die Airline bleibt beim Ausblick wegen des Ukraine-Krieges vage. Zalando fallen um 2,7 Prozent. Im Gesamtjahr werden die meisten Kennziffern nur noch am unteren Rand der bisherigen Prognose erwartet. BMW steigen um 0,9 Prozent. Trotz deutlich geringerer Autoverkäufe wurden sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert und der Ausblick trotz höherer Risiken bestätigt. Stellantis steigen nach Erstquartalszahlen um 2,6 Prozent. Licht und Schatten gibt es im Bankensektor. Während Societe Generale (+1,7%) die Erwartungen klar geschlagen haben, lagen Credit Agricole (-3,1%) darunter.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:16 Uhr Mi, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,0568 -0,5% 1,0612 1,0545 -7,1% EUR/JPY 137,33 +0,1% 137,31 137,08 +4,9% EUR/CHF 1,0355 +0,2% 1,0338 1,0363 -0,2% EUR/GBP 0,8498 +1,1% 0,8449 0,8438 +1,1% USD/JPY 129,98 +0,6% 129,36 129,98 +12,9% GBP/USD 1,2425 -1,7% 1,2561 1,2496 -8,2% USD/CNH (Offshore) 6,6516 +0,5% 6,6361 6,6574 +4,7% Bitcoin BTC/USD 39.501,88 -0,6% 39.656,76 38.772,94 -14,6%

Der Dollar erholt sich leicht von seinen Vortagesabgaben. Der Devisenmarkt habe den Fokus darauf gelegt, dass Fed-Chef Jerome Powell 75-Basispunkte-Schritte de facto für die nächste Zeit ausgeschlossen habe, sagt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Das hätte man nicht unbedingt erwarten müssen, zumal mit James Bullard von einem Mitglied des Offenmarktaussschusses (FOMC) vor Kurzem die Möglichkeit von 75-Punkte-Schritten ins Spiel gebracht worden sei. Leuchtmann betont, dass bei einem Zinserhöhungszyklus das Ausmaß mittelfristig viel wichtiger sei als die Geschwindigkeit. Viel wichtiger sei zudem, was die Fed tun würde, wenn es zu einer "harten Landung" kommen sollte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Donnerstag überwiegend Aufschläge verbucht. Sie folgten damit der Wall Street, wo Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell zum Zinskurs der Fed für kräftige Kursgewinne gesorgt hatten. In Japan pausierte indessen der Handel feiertagsbedingt weiter und auch in Südkorea hatte die Börse geschlossen. Die Fed erwäge aktuell keine Anhebung der Leitzinsen um 75 Basispunkte, sagte Powell nach der Zinsentscheidung am Mittwoch. Bei den Anlegern kam diese Aussage überaus gut an, wurde doch ein solcher "großer" Zinsschritt für Juni an den Märkten bereits eingepreist. Die US-Notenbank hatte ihre Geldpolitik zuvor wie erwartet gestrafft und den Leitzins um 50 Basispunkte angehoben. Die Aussagen des US-Notenbankchefs sorgten auch bei den Anlegern in Asien für Erleichterung. Vor allem Aktien von Unternehmen, die sensibel auf Zinsentwicklungen reagieren, konnten davon profitieren. Im chinesischen Kernland gewann der Schanghai-Composite nach einer dreitätigen Handelspause 0,7 Prozent. Auch hier stützten die Vorgaben von der Wall Street. Neueste Konjunkturdaten in China belegten erneut, dass die anhaltenden Corona-Ausbrüche und Lockdowns die Wirtschaftsentwicklung erheblich belasten.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt treten auch am Donnerstag auf der Stelle. Während Risiko-Assets wie Aktien die Anhebung der Leitzinsen um 50 Basispunkte und das langsame Starten des Quantitative Tightening mit einer Risk-On-Rally feiern, versetzt die Entscheidung der Fed die Credits nicht in Bewegung. Als auffällig stufen die Zinsstrategen der Commerzbank derweil die Beschleunigung der Spreadausweitung zwischen den deutschen und italienischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren ein. Nach neun aufeinanderfolgenden Tagen mit höheren Spreads schlossen 10-jährigen BTPs 198 Basispunkte über Bundesanleihen und damit so weit wie seit zwei Jahren nicht mehr. Die Märkte stellten damit die lockere Haltung der EZB zu den Spreads weiter auf die Probe, denn die Eindämmung der Inflationsrisiken dürfte weiterhin ganz oben auf der Aufgabenliste von EZB-Präsidentin Christine Lagarde stehen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AUDI

hält nach einem guten ersten Quartal trotz steigender Belastungen aus höheren Energiekosten und Rohstoffpreisen am Ausblick für das laufende Jahr fest. Die Premiumtochter des Volkswagen-Konzerns rechnet für die Markengruppe, zu der neben Audi auch Ducati, Bentley und Lamborghini gehören, mit einer operativen Marge von 9 bis 11 Prozent. Der Umsatz soll zwischen 62 Milliarden und 65 Milliarden Euro liegen, der Absatz bei 1,8 bis 1,9 Millionen Autos.

BMW

hat im ersten Quartal trotz deutlich geringerer Autoverkäufe sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert und den Ausblick trotz höherer Risiken bestätigt. Für das Gesamtjahr rechnet der Münchener Konzern trotz immer weiter steigender Energiekosten und Preise für Vormaterialen weiterhin damit, im Autogeschäft eine Rendite von 7 bis 9 Prozent zu erreichen. Ohne die Belastung aus dem Ukraine-Konflikt hatte BMW 8 bis 10 Prozent angepeilt.

HENKEL

will mit dem Zusammenlegen der Consumer-Bereiche mittelfristig 500 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Der Konzern hat ein weiteres Portfolio mit einem Umsatz von insgesamt 1 Milliarde Euro im Zusammenhang mit dem Verkauf oder der Einstellung der Geschäfte auf den Prüfstand gestellt.

TALANX

Der Versicherungskonzern hat im ersten Quartal trotz eines höheren Schadensaufkommens aus Naturkatastrophen ein solides Ergebnis erzielt. Bei einem kräftigen Prämienwachstum steigerte das MDAX-Unternehmen den operativen Gewinn leicht, wobei unter dem Strich wegen einer höheren Steuerlast etwas weniger übrig blieb. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Talanx AG.

VONOVIA

Vonovia-CEO Rolf Buch hat bekräftigt, dass der 20,5-prozentige Anteil an der Adler Group, den Vonovia jüngst über eine Pfandverwertung erhalten hat, ein reines Finanzinvestment sei, das der Konzern jederzeit verkaufen könne. Vonovia kenne das Portfolio von Adler und dessen Grundstücke, der Wirtschaftsprüfer KPMG sei in seiner Einschätzung des Wertes "sogar etwas weniger pessimistisch als wir" gewesen, sagte Buch in der Medien-Telefonkonferenz nach Veröffentlichung des Quartalsberichts. Die Vorwürfe gegen Adler, das mit Vorwürfen der Bilanzfälschung kämpft, beziehen sich Buch zufolge "auf schlechtes Management in der Vergangenheit".

BAYWA

Mit einem Gewinnsprung ist der Agrarkonzern in das neue Jahr gestartet. Während der Umsatz um 54 Prozent auf rund 6,3 Milliarden Euro zulegte, verdreifachte sich das operative Ergebnis (EBIT) von gut 45 Millionen auf knapp 145 Millionen Euro. Besonders profitierte das SDAX-Unternehmen von seinem Geschäft mit Regenerativen Energien, wo drei Projekte im Bereich Solar- und Windenergie verkauft wurden und das Geschäft mit Solarmodulen weiter boomte.

BERTELSMANN

übernimmt mit einem weiteren Anteilskauf die Stimmrechtsmehrheit an dem Bildungsunternehmen Afya. Wie der Gütersloher Medien- und Dienstleistungskonzern mitteilte, übernimmt er von der Gründerfamilie für 161 Millionen US-Dollar weitere 6 Millionen Aktien und hält damit 57 Prozent der Stimmrechte. Zudem sei geplant, den Anteil an dem Anbieter für medizinische Aus- und Weiterbildung sowie für digitale Lösungen für Ärzte in Brasilien mittelfristig über weitere Anteilskäufe an der Börse aufzustocken.

COMPUGROUP

hat zum Jahresauftakt bei zweistelligem Wachstum den operativen Gewinn leicht überproportional gesteigert. Der Medizinsoftware-Anbieter verbuchte im ersten Quartal 52 Millionen Euro bereinigtes EBITDA - 11 Prozent mehr als Vorjahreszeitraum. Zugleich stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 252 Millionen Euro. Daraus ergibt sich eine leichte Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge um 20 Basispunkte auf 20,5 Prozent.

PROSIEBEN

hält trotz Unwägbarkeiten an der im März ausgegebenen Jahresprognose fest. Die wirtschaftliche Entwicklung in den Kernmärkten sei wegen Corona und des Ukraine-Kriegs nach wie vor unsicher, sagte Vorstandschef Rainer Beaujean bei der Hauptversammlung des Medienkonzerns. Er schaue aber "mit Selbstvertrauen" nach vorn. "Nicht zuletzt deshalb, weil wir ein sehr robustes und krisenfestes Geschäftsmodell haben und unsere Diversifizierungsstrategie der vergangenen Jahre uns bereits sehr gut durch die Covid-19-Krise gebracht hat", sagte Beaujean.

PORSCHE

Der Sportwagenhersteller hält nach einem guten Jahresstart mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn am Ausblick für das laufende Jahr fest. "Trotz aller globalen Herausforderungen sind wir voll auf Kurs", wird Finanzvorstand Lutz Meschke in der Mitteilung zitiert. Aufgrund vieler externer Herausforderungen sei ein Ausblick zwar schwierig. "Dennoch streben wir im Geschäftsjahr 2022 eine Umsatzrendite von mindestens 15 Prozent an", so der Manager.

PROSIEBEN

Der Vorstandschef der Prosiebensat1 Media SE hat die Eigenständigkeit des Konzerns und seine Skepsis gegenüber einer europäischen Konsolidierung des Unterhaltungsgeschäfts betont. Er wisse sehr gut, "das länderübergreifende Plattformen funktionieren können - aber eben selten im Mediengeschäft", sagte Rainer Beaujean bei der Hauptversammlung des Konzerns. Hintergrund sind Spekulationen über die Absichten des von der Familie Berlusconi kontrollierten Medienkonzerns MFE-Mediaforeurope, der mit Zugriff auf rund 25 Prozent der Stimmrechte größter Einzelaktionär von Prosieben ist.

SGL CARBON

hat zu Jahresbeginn von guten Geschäften mit seinen Kunden aus der Automobil- und Halbleiterindustrie sowie einer deutliche Erholung im Segment der industriellen Anwendungen profitiert. Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) kletterte um 11,5 Prozent auf 36,8 Millionen Euro, wie der Graphitspezialist in Wiesbaden erklärte. Zugleich stieg der Umsatz um 12,2 Prozent auf 270,9 Millionen Euro.

SHOP APOTHEKE

hat das erste Quartal nach höheren Kosten für Marketing und Verwaltung mit einem Verlust abgeschlossen. Während der Umsatz wie schon bekannt um 7,3 Prozent auf 305 Millionen Euro stieg, ging das bereinigte EBITDA auf minus 4,3 (Vorjahr: plus 5,7) Millionen Euro zurück. Unter dem Strich stand ein Verlust von 22,9 Millionen Euro zu Buche nach einem Fehlbetrag von 5,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

STRATEC

Beim Laborzulieferer macht sich ein Rückgang der Nachfrage nach Covid-bezogenen Produkten bemerkbar. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) ging im ersten Quartal um 6,3 Prozent auf 15 Millionen Euro zurück. Damit liege es leicht oberhalb der ursprünglichen Planung. Wegen der Lieferkettenprobleme sei es zu erhöhten Kosten gekommen, die nur zeitverzögert an die Kunden weitergegeben werden könnten, erklärte Stratec. Entsprechend lag die Marge bezogen auf das bereinigte EBIT mit 19,9 Prozent deutlich unter dem Vorjahreswert (22,3 Prozent).

UNIPER

Der Energieversorger investiert rund 65 Millionen Euro in den Bau des ersten Flüssiggasterminal Deutschlands in Wilhelmshaven. Das teilte der Konzern anlässlich einer Pressekonferenz mit Bundesminister Robert Habeck und den niedersächsischen Ministern Olaf Lies und Bernd Althusmann mit. Uniper hatte bereits angekündigt, das LNG-Terminalprojekt in Wilhelmshaven wieder aufzunehmen, um seine Bezugsquellen zu diversifizieren. Mit einer Kapazität von bis zu 7,5 Milliarden Quadratmetern pro Jahr sollen künftig rund 8,5 Prozent des deutschen Erdgasbedarfs in Wilhelmshaven angelandet werden.

AIR FRANCE-KLM

hat nach einer Erholung des Geschäfts im März den Nettoverlust im ersten Quartal verringert. Verbucht wurde ein Nettoverlust von 552 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 1,48 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der Verlust aus dem laufenden Geschäft verringerte sich von 1,18 Milliarden auf 350 Millionen Euro. Zugleich konnte der Umsatz mit 4,45 (Vorjahr: 2,16) Milliarden Euro mehr als verdoppelt werden.

ANHEUSER-BUSCH

Der Brauereikonzern hat im ersten Quartal ein solides operatives Wachstum erreicht und seinen Gesamtabsatz erhöht. Der Nettogewinn des weltgrößten Bierbrauers, zu dem Marken wie Budweiser, Corona, Becks und Löwenbräu gehören, rutschte allerdings auf 95 Millionen US-Dollar von 595 Millionen Dollar ab. Der Rückgang ist nach Angaben des Konzerns auf eine nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von 1,14 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der Entscheidung des Unternehmens zurückzuführen, sich aus dem Joint Venture AB Inbev Efes in Russland zurückzuziehen.

ARCELORMITTAL

Der Stahlkonzern hat im Auftaktquartal einen Gewinnsprung verzeichnet. Die höheren Stahlpreise hätten den Rückgang der Lieferungen aufgrund des Krieges in der Ukraine ausgleichen können. Der Nettogewinn wuchs auf 4,13 Milliarden US-Dollar von 2,29 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz stieg auf 21,84 (Vorjahr: 16,19) Milliarden Dollar. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei 5,08 (3,24) Milliarden Dollar. Die Analysten hatten mit einem EBITDA von 4,57 Milliarden Dollar gerechnet.

BERKSHIRE HATHAWAY

Warren Buffett bleibt Chairman von Berkshire Hathaway. Eine Aktionärsinitiative zur Absetzung des Starinvestors von diesem Posten, den er neben seiner Aufgabe als CEO seit 1970 bekleidet, wurde mit überwältigender Mehrheit abgelehnt. Der Antrag, der die Besetzung des Chairman-Postens mit einem unabhängigen Direktor gefordert hatte, erhielt nur 54.425 Stimmen bei 448.868 Gegenstimmen, wie Berkshire Hathaway in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC bekanntgab.

CREDIT AGRICOLE

hat wegen des Kriegs in der Ukraine hohe Rückstellungen im Zusammenhang mit russischen und ukrainischen Vermögenswerten gebildet. Die französische Bank verbuchte im ersten Quartal einen Nettogewinn von 552 Millionen Euro nach 1,05 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten hatten nach einem von Factset erhobenen Konsens mit einem Rückgang bis auf 588,1 Millionen Euro gerechnet.

INTERCONTINENTAL EXCHANGE

Der Betreiber der New Yorker Börse will Black Knight, einen Spezialisten für Hypothekendaten, übernehmen. Die Intercontinental Exchange Inc. (ICE) einigte sich am Mittwochabend mit Black Knight auf einen Kaufpreis von 13,1 Milliarden Dollar in bar und in Aktien, wie beide Seiten erklärten. Zuvor hatte Bloomberg am Nachmittag berichtet, dass ICE eine Übernahme von Black Knight erwägt.

SHELL

hat im ersten Quartal einen unerwartet hohen Gewinn verbucht, für den angekündigten Ausstieg aus seinen Russland-Geschäften unter dem Strich jedoch eine Sonderbelastung von 3,9 Milliarden Dollar ausgewiesen. Der britische Energieriese erwirtschaftete einen bereinigten Gewinn von 9,13 Milliarden Dollar nach 6,39 Milliarden im vierten Quartal. Damit wurde der von Vara Research ermittelte Analystenkonsens von 8,67 Milliarden Dollar locker übertroffen.

STELLANTIS

hat den Umsatz in den ersten drei Monaten gesteigert, obwohl die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge in dieser Zeit zurückgegangen ist. Die Jahresprognose wurde bestätigt. er Multimarkenkonzern meldete für Januar bis März einen Umsatz von 41,48 Milliarden Euro verglichen mit 37 Milliarden Euro auf Pro-forma-Basis im Vorjahr. Der Umsatz habe von positiven Effekten bei Preisen, Modellmix und Wechselkursen profitiert.

SWISS RE

hat im ersten Quartal 2022 wegen des Ukraine-Kriegs, der erhöhten Finanzmarktvolatilität und der anhaltenden Covid-19-Pandemie einen Verlust geschrieben. Für das erste Quartal wies Swiss Re unter dem Strich ein Minus von 248 Millionen US-Dollar nach einem Gewinn von 333 Millionen im Vorjahr aus. Die Nettoprämien der Gruppe legten allerdings um 4 Prozent auf 10,6 Milliarden Dollar zu.

TELECOM ITALIA

hat ihren Verlust im ersten Quartal 2022 trotz rückläufiger Umsätze verringert. Der italienische Telekomkonzern wies am späten Mittwoch für das Auftaktquartal einen Nettoverlust von 204 Millionen Euro aus nach 228 Millionen vor Jahresfrist. Das EBITDA lag mit 1,32 Milliarden Euro organisch um 13 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Umsatz verringerte sich um 2,3 Prozent auf 3,64 Milliarden Euro. Telecom Italia erklärte, das erste Quartal habe sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt.

DEUTZ

Der Motorenhersteller hat im ersten Quartal 2022 unterm Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben, stellt die Jahresprognose wegen des Ukraine-Kriegs aber weiter unter Vorbehalt. Das Konzernergebnis verbesserte sich auf 6,8 Millionen Euro von minus 0,9 Millionen im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie die Deutz AG bei Vorlage ihrer endgültigen Ergebnisse für das Auftaktquartal mitteilte. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich dementsprechend auf 0,06 Euro von minus 0,01 Euro.

PVA TEPLA

Der Anlagenbauer ist im ersten Quartal weiter gewachsen. In beiden Geschäftsbereichen - Semiconductor und Industrial Systems - haben sich die Kundenaufträge mehr als verdoppelt. Beide Geschäftsbereiche profitierten laut Mitteilung von einer großen Nachfrage nach Prozessanlagen für die Herstellung von Hightech-Materialien und komplexen Bauteilen. Die Jahresprognose hat die Gesellschaft aus dem mittelhessischen Wettenberg bekräftigt.

ELRINGKLINGER

traut sich nach dem ersten Quartal wegen der weiterhin hohen Unsicherheiten in dem schwierigen Umfeld noch keine Jahresprognose zu. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich im ersten Quartal 2022 angesichts der weiter angespannten Situation auf den Rohstoff- und Vorproduktmärkten, der anhaltenden Halbleiterengpässe und insbesondere aufgrund der Auswirkungen und Unsicherheiten um die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine verschlechtert, erklärte Elringklinger und verwies zudem auf die steigende Material-, Energie- und Logistikkosten.

SIEMENS GAMESA

Um das Geschäft mit Windkraftanlagen nachhaltig profitabel zu machen, setzt der neue CEO von Siemens Gamesa unter anderem auf eine Standardisierung der Komponenten. Es wäre gut, "wenn wir in der Lage wären, zu einem mehr modularen Typ zu kommen", sagte Jochen Eickholt, der vom Siemens Energy entsandt wurde, um die spanische Tochtergesellschaft zu sanieren. Dann könne man auch darüber nachdenken, die Produktion von einzelnen Bauteile auszulagern, sagte der Manager.

UNICREDIT

hat im ersten Quartal einen stärkeren Gewinnrückgang verzeichnet als erwartet. Gestiegene Rückstellungen im Zusammenhang mit ihrem Russlandgeschäft belasteten die Bilanz. Ein geplanter Aktienrückkauf im Volumen von 1 Milliarde Euro werde von der Geschäftsentwicklung in dem Land abhängen, warnte die Unicredit SpA.

NEW WORK

Der Betreiber des beruflichen Netzwerks Xing profitiert vom Fachkräftemangel in Deutschland. In den ersten drei Monaten stieg der Umsatz der New Work SE um 12 Prozent auf 75,9 Millionen Euro. "Im deutschsprachigen Raum sind derzeit so viele Positionen unbesetzt, wie lange nicht", sagte Vorstandschefin Petra von Strombeck. "Unternehmen suchen händeringend nach neuem Personal und das gibt unserem Geschäft mit Recruiting-Lösungen starken Rückenwind."

TWITTER

Tesla-Chef Elon Musk hat sich nach eigenen Angaben für seine Twitter-Übernahme mehr als 7 Milliarden US-Dollar an frischen Mitteln gesichert. Wie Musk in einem Schreiben an die Behörden mitteilte, habe er von einer Gruppe von 19 Investoren, darunter Sequoia Capital, Larry Ellison und Vycapital Zusagen von rund 7,14 Milliarden Dollar bekommen, um den Eigenkapitalanteil seines Angebots zum Kauf von Twitter zu erhöhen

