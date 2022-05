Die Industriellenvereinigung kritisiert die Aussagen des Kanzlers Karl Nehammer ad möglichem Abschöpfen der Gewinne von Staatsbeteiligungen, die in der Krise profitieren. In einer IV-Aussendung heißt es: "Der Staat ist ein mehrfacher Profiteur der derzeit höheren Erträge aus der Stromversorgung - zum einen durch kräftig steigende Steuereinnahmen (KÖSt, KESt, Umsatzsteuer) und zum anderen sowohl durch höhere Bewertungen seiner Beteiligungen wie auch höhere Dividendenausschüttungen. Denn die heimischen Energieunternehmen sind mehrheitlich in staatlicher Hand. Vor diesem Hintergrund und angesichts des Vorschlages von Bundeskanzler Nehammer in der heutigen "Tiroler Tageszeitung" Gewinne der Energieunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...