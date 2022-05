Johannesburg, 5. Mai 2022: Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) (JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) freut sich, einen aktuellen Geschäftsbericht für das am 31. März 2022 endende Quartal (Q1 2022) vorzulegen. Die Finanzergebnisse der Gruppe werden nur auf halbjährlicher Basis veröffentlicht.

WESENTLICHE MERKMALE - VIERTELJAHR ZUM 31. MÄRZ 2022 IM VERGLEICH ZUM VIERTELJAHR ZUM 31. MÄRZ 2021 (Q1 2021)

- Solide finanzielle Leistung der Gruppe mit einem bereinigten EBITDA der Gruppe von R13,7 Milliarden (898 Millionen US-Dollar)

- Konsistente operative Leistung in allen PGM-Segmenten

- US-PGM-Recyclingbetriebe liefern solide Leistung

- Aussperrung in SA-Goldbetrieben geht weiter

- Definitive Machbarkeitsstudie (DFS) für Keliber abgeschlossen

US-Dollar SA-Rand Quartal beendet SCHLÜSSELSTATISTIK Quartal beendet März 2021 Dezember 2021 März 2022 VEREINIGTE STAATEN (US) OPERATIONEN März 2022 Dezember 2021 März 2021 PGM-Operationen1,2 154,350 127,774 122,389 oz 2E PGM-Produktion2 kg 3,807 3,974 4,801 2,128 1,729 2,058 US$/2Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/2Eoz 31,323 26,661 31,835 920 1,120 1,244 US$/2Eoz Nachhaltige Gesamtkosten4 R/2Eoz 18,940 17,265 13,763 PGM-Recycling1,2 195,474 172,511 190,871 oz 3E PGM-Recycling2 kg 5,937 5,366 6,080 2,909 3,459 3,061 US$/3Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/3Eoz 46,588 53,338 43,519 SÜDAFRIKA (SA) OPERATIONEN PGM-Operationen2 425,484 441,900 410,848 oz 4E PGM-Produktion2,5 kg 12,779 13,745 13,234 3,524 2,470 2,961 US$/4Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/4Eoz 45,061 38,094 52,722 1,186 1,182 1,175 US$/4Eoz Dauerhafte Gesamtkosten4 R/4Eoz 17,886 18,230 17,738 Goldoperationen 249,392 260,325 137,091 oz Goldproduktion kg 4,264 8,097 7,757 1,782 1,784 1,873 US$/oz Durchschnittlicher Goldpreis R/kg 916,351 884,643 857,126 1,606 1,682 2,420 US$/oz Dauerhafte Gesamtkosten4 R/kg 1,183,944 833,848 772,572 GRUPPE 1,325 855 898 US$m Bereinigtes EBITDA3,6 Rm 13,664 13,180 19,826 14.96 15.42 15.22 R/US$ Durchschnittlicher Wechselkurs unter Verwendung des Tagesschlusskurses

1 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das in den ausgewiesenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs nicht berücksichtigt ist. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen, die dem Ofen zugeführt werden.

2 Bei der Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben handelt es sich hauptsächlich um Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Betrieben hauptsächlich um Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und beim PGM-Recycling in den USA hauptsächlich um Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM)

3 Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Kreditvereinbarungsformel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung nach IFRS und sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz für andere Maßstäbe der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden. Eine Überleitung vom Gewinn/Verlust vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA finden Sie unter "Überleitung zum bereinigten EBITDA - Quartale".

4 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Quartale" für die Definition von All-in sustaining cost (AISC)

5 Die Produktion von SA PGM schließt die Produktion im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion einschließlich PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale".

6 Das bereinigte EBITDA der Gruppe beinhaltet die Sibanye-Stillwater Sandouville-Raffinerie (Sandouville-Raffinerie) für die zwei Monate seit der Übernahme (4. Februar 2022)

Bestandsdaten für das Quartal zum 31. März 2022 JSE Limited - (SSW) Anzahl der ausgegebenen Aktien Preisspanne je Stammaktie (Hoch/Tief) R49,12 bis R75,40 - zum 31. März 2022 2,829,789,481 Durchschnittliches Tagesvolumen 14,998,316 - gewichteter Durchschnitt 2,813,863,510 NYSE - (SBSW); ein ADR entspricht vier Stammaktien Streubesitz 99% Preisspanne pro ADR (Hoch/Tief) US$12,52 bis US$20,32 Bloomberg/Reuters SSWSJ/SSWJ.J Durchschnittliches Tagesvolumen 4,938,199

ÜBERSICHT FÜR DAS QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2022 IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2021

Die strategischen Vorteile des Wachstums und der Diversifizierung der Gruppe zeigen sich in der soliden finanziellen Leistung im ersten Quartal 2022. Das operative Umfeld im Jahr 2022 war von soziopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt, doch die Gruppe ist weiterhin gut aufgestellt, um diese Herausforderungen sowohl im internen als auch im externen Umfeld zu meistern.

Die Beschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 haben sich in den meisten Teilen der Welt deutlich verringert, und der Mangel an Chips, der die weltweite Automobilproduktion im zweiten Halbjahr 2021 beeinträchtigte, hat sich im Laufe des Quartals gelockert. Die fortgesetzte Verfolgung einer Null-COVID-Strategie in China und der Konflikt in der Ukraine in Verbindung mit den gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen haben jedoch die wirtschaftliche Unsicherheit erhöht und zu einer erheblichen Volatilität der Rohstoffpreise geführt. In Südafrika ist das sozioökonomische und arbeitsrechtliche Umfeld nach wie vor schwierig, da die Aussperrung der Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) und der National Union of Mineworkers (NUM) in unseren südafrikanischen Goldbetrieben nach ausgedehnten Lohnverhandlungen nun in den dritten Monat geht. Wir setzen unsere Gespräche mit der Gewerkschaft fort, um eine faire und nachhaltige Vereinbarung zu erreichen, lassen uns aber nicht zu Lohnforderungen über der Inflationsrate zwingen, die sich auf die Nachhaltigkeit unserer Betriebe auswirken und andere Interessengruppen negativ beeinflussen könnten.

Ungeachtet der vorherrschenden globalen geopolitischen Unsicherheiten blieben die Edelmetallpreise robust, wenn auch mit erheblicher Volatilität, und gestützt durch eine starke operative Leistung unserer SA PGM-Betriebe war das bereinigte EBITDA der Gruppe von R13,7 Milliarden (898 Millionen US$) für Q1 2022 stark, wenn auch 31% niedriger als für Q1 2021 (das zu dieser Zeit ein Rekordquartalsfinanzergebnis war). Auf Jahresbasis entspricht das bereinigte EBITDA für Q1 2022 etwa 55 Mrd. R (3,6 Mrd. US$). Dies liegt deutlich über dem bereinigten EBITDA für 2020 von R49,4 Milliarden (3 Milliarden US-Dollar) und R15 Milliarden (1 Milliarde US-Dollar) für 2019. Abgesehen von dem Rekordwert des bereinigten EBITDA von 68,6 Mrd. R (4,6 Mrd. US$) für 2021 ist das annualisierte bereinigte EBITDA des ersten Quartals 2022 das höchste seit der Gründung des Konzerns und signalisiert eine signifikante und nachhaltige Veränderung der Finanzlage und der Aussichten des Konzerns.

Unser Weg der Wertschöpfung und unsere solide Finanzlage wurden kürzlich durch eine deutliche Anhebung des Kreditratings der Gruppe durch Moody's Investors Service Ende April 2022 von Ba3 auf Ba2 mit einem positiven Ausblick bestätigt.

Ein weiterer Höhepunkt des Quartals war die erneute Aufnahme von Sibanye-Stillwater in den Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) Ende Januar 2022, eine Bestätigung der Fortschritte auf unserem Weg der Inklusion. Im Anschluss an die Aufnahme in den GEI wurde unsere Führungsebene weiter diversifiziert und gestärkt, indem zwei von drei Beförderungen auf Führungsebene im Berichtszeitraum an Frauen aus historisch benachteiligten Verhältnissen vergeben wurden.

SICHERE PRODUKTION

Nach der Umsetzung zusätzlicher gezielter Sicherheitsinitiativen, einschließlich unserer "Rules of Life"-Kampagne im zweiten Halbjahr 2021 und entscheidender Maßnahmen im vierten Quartal 2021, um das Auftreten tödlicher Unfälle zu bekämpfen, einschließlich der Aussetzung des Betriebs in der gesamten Gruppe und der Einstellung der Produktion in Schächten mit hohen Unfallzahlen, haben wir eine erfreuliche Verbesserung der Sicherheitsleistung der Gruppe festgestellt.

Die konsequenten Verbesserungen bei allen Indikatoren für Sicherheitsverletzungen, die im zweiten Halbjahr 2021 beobachtet wurden, setzten sich im ersten Quartal 2022 fort, wobei die Gesamthäufigkeit der meldepflichtigen Unfälle (TRIFR) der Gruppe von 7,84 (pro Million Arbeitsstunden) im ersten Quartal 2021 auf 5,71 im ersten Quartal 2022 sank, was eine bemerkenswerte Verbesserung um 27 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Ähnliche Trends wurden bei anderen Sicherheitsindikatoren beobachtet, darunter eine Verbesserung der Häufigkeitsrate schwerer Verletzungen (SIFR) um 23 % und eine Verbesserung der Häufigkeitsrate von Verletzungen mit Ausfalltagen (LDIFR) um 30 % im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum ersten Quartal 2021.

Während der Schwerpunkt weiterhin auf der kontinuierlichen Verbesserung aller Sicherheitsaspekte liegt, wird das Hauptaugenmerk im Jahr 2022 auf der weiteren Umsetzung der "Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle" liegen, die im vierten Quartal 2021 in Zusammenarbeit mit unabhängigen Experten entwickelt wurde. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf der Operationalisierung und Institutionalisierung des Engagements und der Verantwortung für die Sicherheit unter den Führungskräften der Betriebe und auf der Minderung hoher Energierisiken.

Das tragische Ereignis von drei tödlichen Unfällen im ersten Quartal 2022 (im Vergleich zu drei Unfällen im ersten Quartal 2021) hat erneut gezeigt, wie wichtig die Umsetzung dieser Kampagne ist, deren Einführung in der gesamten Gruppe bereits weit fortgeschritten ist. Am 19. Januar 2022 wurde Herr Thabile Cele (36 Jahre), Lokomotivführer am Schacht Driefontein Pitseng, bei einem Tramming-Unfall tödlich verletzt, und am 14. Februar 2022 wurde Herr Mhahapile Mphaphuli (52 Jahre), Assistent des Zugführers bei den Central Service Railway Operations in Rustenburg, bei einem Unfall auf der Schiene tödlich verletzt. Bedauerlicherweise erlag am 27. Februar 2022 Herr Makatisi Madie (47 Jahre), ein Windenbediener, seinen Verletzungen, die er sich bei einem Unfall am 21. Oktober 2021 am Schacht Beatrix South zugezogen hatte, nach einem längeren Krankenhausaufenthalt. Infolge dieser unglücklichen Ereignisse stieg die Häufigkeit tödlicher Verletzungen (FIFR) von 0,079 im ersten Quartal 2021 auf 0,084 im ersten Quartal 2022.

Der Vorstand und die Geschäftsführung von Sibanye-Stillwater sprechen der Familie, den Freunden und Kollegen unserer drei verstorbenen Kollegen ihr aufrichtiges Beileid aus. Wir verpflichten uns weiterhin zur kontinuierlichen Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit in unseren Betrieben und haben unseren Risikoansatz verbessert, um die Vermeidung von Todesfällen zu unserer obersten Priorität zu machen.

BETRIEBSÜBERBLICK

US-PGM-Betriebe

Die 2E-PGM-Produktion in den US-amerikanischen PGM-Betrieben entsprach dem vierten Quartal 2021 (aufgrund der Betriebsunterbrechungen im Juni 2021 und der anschließenden Betriebseinschränkungen ist ein Vergleich der US-amerikanischen PGM-Betriebe mit dem vierten Quartal 2021 aussagekräftiger als mit dem ersten Quartal 2021), wobei sich die Produktion stabilisierte. Der PGM-Betrieb in den USA wurde weiterhin durch die nach dem tödlichen Zwischenfall im Juni 2021 verhängte Anordnung der MSHA (Mine Safety and Health Administration) nach Section 103(k) eingeschränkt, die erst am 1. März 2022 (nach 265 Tagen) aufgehoben wurde. Trotz der Aufhebung der MSHA-Anordnung wird die Produktion der Mine Stillwater West aufgrund der derzeitigen selbst auferlegten Eisenbahnbetriebsverfahren eingeschränkt bleiben, die so lange in Kraft bleiben, bis Kollisionsvermeidungssysteme in den Betrieben implementiert sind; zu diesem Zeitpunkt werden diese Verfahren in Absprache mit der MSHA überprüft.

Die betriebliche Überprüfung zur Optimierung der Betriebsleistung, um eine angemessene, nachhaltige Kapitalrendite aus den PGM-Betrieben in den USA zu gewährleisten, wird derzeit unter Berücksichtigung folgender Faktoren durchgeführt: Betriebs-, Inflations-, Lieferketten- und Personalbeschränkungen, die derzeit bestehen (z. B. verstärkte Abhängigkeit von Vertragsarbeitern aufgrund eines Fachkräftemangels in Montana), sowie die mittel- und langfristigen Aussichten für den Palladiummarkt. Die Überprüfung wird voraussichtlich bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Seit dem Erwerb von Stillwater hat der hochgradige Erzkörper von Weltklasse seine Anschaffungskosten zurückgezahlt, und es wird erwartet, dass eine weitere umsichtige Kapitalallokation über die mehr als drei Jahrzehnte lange Betriebsdauer hinweg weiterhin überragende Erträge liefern wird.

Die geförderte 2E-PGM-Produktion der US-PGM-Betriebe in Höhe von 122.389 2Eoz für Q1 2022 wurde durch die oben genannten Einschränkungen negativ beeinflusst. Darüber hinaus waren bestimmte Blöcke in der Mine East Boulder von schlechten Bodenbedingungen betroffen, die sich kurzfristig auf den Gehalt und die Produktivität dieses Betriebs auswirken.

Die AISC von 1.244 US$/2Eoz (R18.940/2Eoz) für Q1 2022 waren 11 % höher als für Q4 2021 (1.120 US$/2Eoz, R17.265/2Eoz), was in erster Linie auf niedrigere Gehalte und die betrieblichen Herausforderungen in der Mine East Boulder sowie auf höhere Ausgaben für die Erschließung von Erzreserven (ORD) zurückzuführen ist. Die ORD stiegen um 36 % auf 42 Mio. US$ (637 Mio. R), was auf einen Anstieg der primären Erschließung im Vergleich zum Vorquartal zurückzuführen ist. Eine Änderung der buchhalterischen Klassifizierung von Wachstumsinvestitionen (siehe unten*) führte zu einem Anstieg des nachhaltigen Kapitals um 14 % im Vergleich zum Vorquartal auf 11 Mio. US$ (166 Mio. R). Die AISC wurden auch durch höhere Lizenzgebühren, Versicherungen und Steuern beeinflusst, die zusammen 177 US$/2Eoz im ersten Quartal 2022 ausmachten, verglichen mit 153 US$/2Eoz im vierten Quartal 2021, was einem Anstieg von 16 % entspricht.

Die Gesamtinvestitionen im ersten Quartal 2022 sanken im Vergleich zum Vorquartal um 8 % auf 74 Mio. USD (R1,1 Mrd.), wobei das Projektkapital aufgrund der geänderten buchhalterischen Klassifizierung von ORD um 47 % auf 21 Mio. USD (R319 Mio.) zurückging.

*Die Änderung der Klassifizierung der Erschließung von Stillwater East von Wachstumskapital zu nachhaltigem Kapital (ORD) während des Quartals führte zu einem Anstieg der ORD-Ausgaben (und einem entsprechenden Rückgang des Projektkapitals), was zum Anstieg der AISC beitrug. Ein Teil der operativen Überprüfung beinhaltet die Neubewertung der Erschließungsrate bei Stillwater East im Lichte der erheblichen Erschließungskosten, die sich aus den Prämien auf die Auftragnehmerkosten ergeben. Infolgedessen wird die Fertigstellung des 56-Sohlen-Lochs im Benbow-Abfall im Laufe dieses Jahres das einzige verbleibende kurzfristige Erweiterungsprojekt von Stillwater East sein.

US-PGM-Recyclingverfahren

Der weltweite Markt für das Recycling von Autokatalysatoren bleibt aufgrund der anhaltenden Herausforderungen in den Bereichen Logistik, Transport (Überlastung der Häfen und Lkw-Mangel) und Treibstoffkosten eingeschränkt, was sich im ersten Quartal 2022 auf die Annahmeraten unseres US-amerikanischen PGM-Recyclingbetriebs auswirkte. Trotz dieser Einschränkungen erzielte der US-PGM-Recyclingbetrieb eine solide operative und finanzielle Leistung. Der US-PGM-Recyclingbetrieb hat im ersten Quartal 2022 durchschnittlich 23,7 Tonnen pro Tag (tpd) an verbrauchtem Autokatalysatormaterial verarbeitet, was dem Wert von 23,8 tpd im ersten Quartal 2021 entspricht. Im ersten Quartal 2022 wurden in den Recyclingbetrieben 190.871 3Eoz zugeführt, geringfügig weniger als die 195.474 3Eoz, die im ersten Quartal 2021 zugeführt wurden.

Die verkauften PGM-Recycling-Unzen gingen um 32 % auf 147.571 3Eoz zurück, wobei der durchschnittliche Korbpreis für Q1 2022 bei 3.061 US$/3Eoz lag, 5 % höher als für Q1 2021. Der geringfügige Aufbau der Pipeline während des Quartals, der größtenteils auf den Zeitpunkt der Kundeneingänge zurückzuführen ist, wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 freigegeben.

SA PGM-Betriebe

Die PGM-Betriebe in SA zeigten weiterhin eine starke Leistung und produzierten im 1. Quartal 2022 421.540 4Eoz (einschließlich des Ankaufs von Konzentrat durch Dritte), 5 % weniger als im 1. Quartal 2021. Die Untertageproduktion von 370.272 4Eoz lag um 5 % unter dem Vorjahresniveau, was jedoch teilweise durch die um 15 % höhere Oberflächenproduktion von 40.576 4Eoz ausgeglichen wurde.

Die 4E-PGM-Produktion der südafrikanischen PGM-Betriebe (ohne PoC) lag mit 410.848 4Eoz um 3 % unter dem Vorjahreswert, was in erster Linie auf die langsamer als geplant verlaufende Wiederaufnahme der Arbeit in den Betrieben in Marikana und Rustenburg nach der Weihnachtspause zurückzuführen ist.

Ein hervorragendes Kostenmanagement trotz Inflationsdruck zeigte sich erneut in der Senkung der AISC um 6 % gegenüber Q1 2021 (einschließlich PoC-Einkäufe von Dritten) auf R18.600/4Eoz (1.222/4Eoz US$), was in erster Linie auf geringere PoC-Materialeinkäufe von Dritten zurückzuführen ist. Die AISC (ohne PoC) für Q1 2022 waren mit R17.886/4Eoz (US$1.175/4Eoz) nur um 1 % höher als im Vorjahr, trotz einer geringfügig niedrigeren Produktion. Dieses konstant gute Kostenmanagement der PGM-Betriebe in Südafrika konnte trotz der Auswirkungen des Inflationsdrucks, der die Bergbauindustrie weltweit betrifft, aufrechterhalten werden. Dies wurde teilweise durch höhere Gutschriften aus den verkauften Nebenprodukten infolge der gestiegenen Metallpreise ausgeglichen und steht in krassem Gegensatz zu den zweistelligen Kostensteigerungen, die von anderen PGM-Betrieben in den letzten zwölf Monaten gemeldet wurden.

Der Betrieb in Marikana lieferte weiterhin konstant gute Betriebsergebnisse. Die Produktion von 169.102 4Eoz (ohne PoC) war im Jahresvergleich um 3 % niedriger, wobei die Produktion aus übertägigen Quellen um 2 % auf 6.562 4Eoz und die untertägige Produktion um 3 % auf 162.540 4Eoz zurückging, was auf einen langsamer als erwarteten Hochlauf im Januar 2022 zurückzuführen ist. Die Kosten für das 1. Quartal 2022 wurden erneut gut gehandhabt, wobei die AISC (ohne PoC) R17.806/4Eoz (1.170 US$/4Eoz) um 5 % niedriger waren als im Vorjahr. Die PGM-Produktion von 179.794 4Eoz im ersten Quartal 2022 (einschließlich PoC) war um 7 % niedriger als im ersten Quartal 2021, was in erster Linie auf die um 44 % niedrigere PoC-Produktion von 10.692 4Eoz durch Dritte zurückzuführen ist, da zwei PoC-Verträge mit Dritten im vierten Quartal 2021 ausliefen. Die AISC (einschließlich PoC) von R19.372/4Eoz (1.273 US$/4Eoz) waren um 17 % niedriger als im Vorjahresquartal, was auf eine erhebliche Verringerung der PoC-Einkaufskosten aufgrund der geringeren Menge an gekauftem PoC-Material zurückzuführen ist.

Die 4E-PGM-Produktion aus dem Betrieb in Rustenburg lag im ersten Quartal 2022 mit 149.041 4 Unzen um 5 % unter dem Vorjahreswert. Die Untertageproduktion von 130.171 4 Unzen ging um 6 % zurück, was auch auf die langsamer als erwartete Inbetriebnahme im Januar 2022, auf vorübergehende betriebliche Herausforderungen in den konventionellen Schächten Siphumelele und Khuseleka sowie in der mechanisierten Mine Bathopele zurückzuführen ist, die derzeit durch die Hex River-Verwerfung abbaut. Dies wurde teilweise durch eine um 6 % höhere Oberflächenproduktion von 18.870 4 Unzen ausgeglichen. Die AISC für den Betrieb in Rustenburg stiegen im Jahresvergleich nur um 5 % auf 20.041 R / 4Eoz (1.317 US$ / 4Eoz), was auf die geringere Untertageproduktion und den inflationären Kostendruck zurückzuführen ist, der teilweise durch niedrigere Lizenzgebühren und die Auswirkungen auf die Bestandsbewegungen aufgrund des 4E-Korbmixes, der in die Bestandsbewertung am Ende des Berichtszeitraums einfloss, ausgeglichen wurde.

Die PGM-Produktion von 49.518 4Eoz aus dem Kroondal-Betrieb war um 7 % niedriger als im ersten Quartal 2021, was auf ungünstige Bodenbedingungen sowohl bei Kroondal Ost als auch bei Kroondal West zurückzuführen ist, die insbesondere im März 2022 zu geringeren Erträgen führten und wie geplant für den Rest des Jahres anhalten dürften. Die AISC von R14.863/4Eoz (977 US$/4Eoz) waren 22 % höher als im ersten Quartal 2021, was auf die geringere Produktion und die zusätzliche unterirdische Unterstützung zurückzuführen ist, die aufgrund der ungünstigen Bodenbedingungen erforderlich war. Das Tagebauprojekt Klipfontein ist nun vollständig hochgefahren und produzierte im März 2022 etwa 3.000 4Eoz (Metall in Konzentrat) auf einer 100%-Basis. Die letzten Projektinvestitionen in Höhe von 10 Mio. R (< 1 Mio. USD) wurden im 1. Quartal 2022 für die Umzäunung und Einrichtung des Boxcuts getätigt. Dieses renditestarke Projekt mit schneller Amortisation erreichte im März 2022 einen Durchsatz von etwa 54.000 Tonnen (auf 100 %-Basis).

Die zurechenbare PGM-Produktion von Mimosa lag im ersten Quartal 2022 mit 28.043 4 Unzen um 6 % niedriger als im ersten Quartal 2021. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Optimierung des Reagenziensatzes und der Zelleneinstellungen im gesamten Flotationskreislauf. Mimosa hat seine Kosten stabil gehalten, wobei die AISC nur um 2 % auf 918 US$/4 Unze (13.979 R / 4 Unzen) gestiegen sind.

Die PGM-Produktion von Platinum Mile lag im ersten Quartal 2022 mit 15.144 4 Unzen um 41 % höher als im ersten Quartal 2021, was auf zusätzliche Oberflächen-Tonnen zurückzuführen ist, die der Flotationsproduktion des Konzentrators in Rustenburg hinzugefügt wurden, was zu einem vorübergehenden Anstieg der Ausbeute führte. Der Produktionsanstieg führte zu einem Rückgang der AISC um 28 % auf R7.462/4Eoz (490 US$/4Eoz), den mit Abstand niedrigsten in der Gruppe.

Die Chromverkäufe in Q1 2022 lagen mit 640k Tonnen um 73% höher als die 370k Tonnen in Q1 2021. Die Chromeinnahmen in Höhe von R662 Mio. für Q1 2022 waren 91 % höher als in Q1 2021, was hauptsächlich auf eine höhere Produktion und höhere erhaltene Chrompreise zurückzuführen ist. Der erhaltene Chrompreis stieg im Q1 2022 gegenüber dem Q1 2021 um 21 % auf 196 US$/Tonne.

Die Investitionsausgaben für Q1 2022 in Höhe von 974 Mio. R (64 Mio. US$) waren 62 % höher als die 600 Mio. R (40 Mio. US$) für Q1 2021. Dies ist in erster Linie auf Projektinvestitionen in Höhe von 204 Mio. R (13 Mio. US$) für das Projekt Marikana K4 zurückzuführen. Das nachhaltige Kapital war mit 386 Mio. R (25 Mio. US$) um 55 % höher als im Vorjahr, und der ORD war mit 384 Mio. R (25 Mio. US$) um 9 % höher als im Vorjahr, aber beide waren aufgrund des langsamer als erwarteten Jahresbeginns niedriger als geplant.

Das K4 PGM-Projekt

Das Projekt für den Schacht K4 wurde im Februar 2021 genehmigt, und die Ausgaben beginnen im Juni 2021. Der Gesamtstatus des Projekts (mit 14,3 % Fertigstellung) liegt derzeit leicht über dem Zeitplan. Der Anteil der frühen Arbeiten am Zeitplan bleibt jedoch mit 88,2 % gegenüber den geplanten 100 % hinter dem Ziel zurück. Trotzdem wurde im März 2022 mit dem Ausbau und dem Überstopfen begonnen, wobei der Schwerpunkt auf den kritischen Enden der Sohlen 26, 27 und 28 liegt. Auf den übrigen Ebenen werden die unterirdischen Bauarbeiten und die Ausrüstung fortgesetzt. Obwohl die Erschließung hinter dem Ziel für Q1 2022 zurückliegt, wird erwartet, dass sie sich bis Ende des Jahres erholt.

Die kritischen Arbeiten am Hauptschacht werden fortgesetzt und umfassen die Sanierung der Siedler, die Fertigstellung des Feuerlöschsystems auf Sohle 36 und den Bau von Schutzräumen auf den unteren Ebenen. Es wird erwartet, dass der Schacht im zweiten Quartal 2022 für die Förderung von Erz und Abfällen bereit sein wird. Die Arbeiten an der Oberfläche werden planmäßig fortgesetzt, wobei sich die Umkleidegebäude in einem fortgeschrittenen Stadium der Fertigstellung befinden.

Die Investitionsausgaben für das erste Quartal 2022 beliefen sich auf 204 Mio. R (13 Mio. US$), während für das Jahr 2022 mit Investitionsausgaben in Höhe von etwa 925 Mio. R (62 Mio. US$) gerechnet wird.

SA-Goldbetriebe

Die verwalteten Goldbetriebe in SA wurden im ersten Quartal 2022 durch verschiedene Betriebsstörungen beeinträchtigt. Die Produktion aus dem Untertagebetrieb Beatrix wurde erst im Februar 2022 aufgenommen, nachdem alle Betriebsaktivitäten ab dem 3. Dezember 2021 ausgesetzt wurden, um Sicherheitsbedenken zu beseitigen. Darüber hinaus wurde der Verarbeitungsbetrieb bei Beatrix ab dem 28. Dezember 2021 ausgesetzt, da während der Verstärkung des Abraumlagers (TSF) im Beatrix-Betrieb abgesehen von geringen Mengen aus der Verarbeitungspipeline im ersten Quartal 2022 kein Erz verarbeitet oder Gold verkauft wurde. Nach der Ankündigung eines Streiks und der Aussperrung von Mitgliedern der AMCU und der NUM im Anschluss an ausgedehnte Lohnverhandlungen, die im Juni 2021 begannen, wurden die betrieblichen Aktivitäten in den SA-Goldbetrieben ab dem 9. März 2022 eingestellt. Aus diesem Grund sind die Betriebsergebnisse der SA-Goldbetriebe für Q1 2022 nicht mit den vorherigen Zeiträumen vergleichbar.

Während der Aussperrung betreibt das Management ein aktives Kostenmanagement in den SA-Goldbetrieben. Zusätzlich zu den reduzierten Lohnzahlungen an die streikenden AMCU- und NUM-Mitglieder aufgrund der Einhaltung des Prinzips "keine Arbeit, kein Lohn" wurden die Stromkosten erheblich gesenkt, wobei sich der Stromverbrauch gegenüber dem normalen Niveau mehr als halbiert hat.

Aktuelles zum Goldabbau in SA

Nach zehnmonatigen Lohnverhandlungen kündigten zwei der repräsentativen Gewerkschaften, AMCU und NUM, einen Streik in den SA-Goldbetrieben an, der am 9. März 2022 beginnen sollte. Nach einer Aussperrung aller vier Gewerkschaften, die die Koalition bilden, durch das Unternehmen haben zwei der Gewerkschaften, UASA und Solidarity, unser Angebot bedingungslos angenommen. Als Arbeitgeber haben wir uns weiterhin für Verhandlungen zur Verfügung gestellt und zahlreiche Änderungen an unserem Angebot vorgenommen. Leider sind AMCU und die NUM in ihren Forderungen starr geblieben und haben alle unsere bisherigen Angebote abgelehnt. Unser endgültiges Einigungsangebot ist fair, berücksichtigt die inflationsbedingten Lebenshaltungskosten und liegt im Interesse aller Beteiligten, und wir werden uns nicht zu einer Vereinbarung zwingen lassen, die die Nachhaltigkeit der SA-Goldbetriebe gefährden und sich negativ auf andere Beteiligte auswirken könnte.

Aktuelles zum Beatrix Tailings Storage Facility (TSF)

Wie am 20. Januar 2022 angekündigt, wurde der Verarbeitungsbetrieb bei Beatrix ab dem 28. Dezember 2021 vorübergehend eingestellt, während an einem begrenzten Teil des TSF von Beatrix vorsorglich Verstärkungs- und Abstützungsarbeiten durchgeführt wurden. Während der Sanierungsarbeiten wurde die Erzverarbeitung bei Beatrix ebenfalls unterbrochen, was dazu führte, dass in diesem Quartal kein Erz gemahlen oder Gold verkauft wurde. Die Fertigstellung des Projekts ist für Ende Mai 2022 vorgesehen. Sollte der Streik der AMCU und der NUM vor der Fertigstellung des Projekts beigelegt werden, wird das Erz auf Halde gelegt und bis Ende 2022 verarbeitet.

DRDGOLD

DRDGOLD, das unabhängig und nicht vom Goldstreik in Südafrika betroffen ist, steigerte seine Goldproduktion im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum ersten Quartal 2021 um 1 % auf 1.391 kg (44.722 Unzen), was auf einen Anstieg der Ausbeute um 10 % auf 0,21 g/t zurückzuführen ist, was jedoch durch 8 % weniger gefräste Tonnen im ersten Quartal 2022 ausgeglichen wurde. Der Rückgang der gefrästen Tonnen in diesem Quartal war das Ergebnis mehrerer Faktoren, darunter: vorübergehender Ausfall von Ausrüstung (Kran, Eindicker und Mühle), Lastabwurf und Stromnetzausfälle (Planungen für alternative Energiequellen sind im Gange) sowie Ausfallzeiten aufgrund von überdurchschnittlich starken Regenfällen, als die Mitarbeiter nicht an der Oberfläche arbeiten konnten.

Die AISC stiegen im ersten Quartal 2022 um 10 % auf 712.418 R/kg (1.456 US$/oz), was auf einen Anstieg der Kosten pro gefräster Tonne um 25 % infolge eines geringeren Durchsatzes und eines höheren Zyanidverbrauchs (letzterer aufgrund einer geringeren Dichte der Aufschlämmung aufgrund von übermäßigem Regen) sowie auf einen Anstieg des Betriebskapitals um 3 % zurückzuführen ist. DRDGOLD tätigte außerdem Projektinvestitionen in Höhe von 23 Mio. R (2 Mio. US$) für das erste Quartal 2022 (keine Projektinvestitionen im ersten Quartal 2021) aufgrund der Modernisierung der Abraumlager, der Erhöhung der Durchsatzkapazität der Anlage und der laufenden Entwicklung von zwei neuen Gewinnungsstandorten - diese Investitionen werden kurz- und mittelfristig fortgesetzt.

SA Gold Burnstone-Projekt

Das Burnstone-Projekt schritt weiter voran und erreichte vor der Aussperrung einen Fertigstellungsgrad von 23 %, wobei anschließend nur noch wesentliche Arbeiten durchgeführt wurden. Bis zum Ende des ersten Quartals 2022 (seit Projektbeginn) wurden Investitionen in Höhe von 300 Mio. R (20 Mio. US$) getätigt. Bis zum Jahresende werden Ausgaben in Höhe von R1.779 Mio. (119 Mio. US$) gegenüber einem kumulierten Plan von R1.881 Mio. (125 Mio. US$) prognostiziert, der wahrscheinlich nach unten korrigiert wird, falls der Streik und die Aussperrung anhalten. Die abschließende Bewertung der Anlage zur Bestimmung der frühesten Inbetriebnahme wird voraussichtlich im Juni 2022 abgeschlossen sein.

Fortschritte bei unserer Strategie für grüne Metalle

Im ersten Quartal 2022 wurde die Übernahme der Nickelraffinerie Sandouville in Le Havre, Frankreich, abgeschlossen. Die Integration der Sandouville-Anlage hat begonnen und weitere Einzelheiten werden in den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2022 bekannt gegeben.

Auch beim Keliber-Projekt sind positive Fortschritte zu verzeichnen. Die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) bestätigt die soliden technischen und finanziellen Argumente für das Projekt.

Die aktualisierte DFS wurde im Januar 2022 abgeschlossen und von Keliber am 25. März 2022 veröffentlicht und bestätigte eine solide finanzielle und technische Machbarkeit für Kelibers Lithiumprojekt. Die erste Produktion von Lithiumhydroxid-Monohydrat in Batteriequalität ist für 2024 geplant, die vollständige Produktion für 2026. Die vollständige Meldung von Keliber finden Sie unter https://www.keliber.fi/en/news/ . Eine Zusammenfassung der DFS-Ergebnisse (alle Zahlen sind in realen Werten angegeben) lautet wie folgt:

Kennzahlen (100%-Basis)* Einheit DFS-Wert 2022 Finanzen Gesamtinvestitionen des Projekts in Mio. EUR 475 NPV nach Steuern (Abzinsungssatz 8%) in Mio. EUR 1,228 Interner Zinsfuß nach Steuern (IRR) % 31 Amortisationszeit (ab Beginn der Produktion) Jahre 3.5 Jährliches durchschnittliches EBITDA (FY2030) in Mio. EUR 253 Andere Minenleben Jahre 16 Gesamt Erzreserven Millionen Tonnen 12.3 Jahresproduktion von Lithiumhydroxid-Monohydrat in Batteriequalität (eigenes Erz) Tonnen/Jahr 15,000 Cash-Kosten (pro LiOH-Tonne aus eigenem Erz im Jahr 2030) EUR/Tonne 4,198

*In der aktualisierten DFS hat Keliber eine von Roskill - Wood Mackenzie erstellte Preisschätzung für Lithiumhydroxid in Batteriequalität verwendet. Der im Finanzmodell von Keliber verwendete durchschnittliche LiOH-Preis liegt bei 24.936 US$/Tonne und damit deutlich unter dem aktuellen Preis von rund 70.000 US$/Tonne.

Die prognostizierte Nachfrage nach Lithiumhydroxid bleibt robust, was sich in den Preisaussichten für Lithiumhydroxid widerspiegelt.

Am 27. April 2022 erhielt Keliber von der Stadt Kokkola die Baugenehmigung für sein Lithium-Chemiewerk. Das Lithium-Chemiewerk wird im Kokkola Industrial Park (KIP) in Finnland errichtet. In dem Chemiewerk wird das Spodumenkonzentrat von Keliber in Lithiumhydroxid-Monohydrat in Batteriequalität umgewandelt, das u. a. in Batterien für Elektrofahrzeuge verwendet wird.

OPERATIVE LEITLINIEN FÜR 2022*

Die 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe für 2022 bleibt unverändert bei 1.750.000 4Eoz bis 1.850.000 4Eoz mit AISC zwischen R18.500/4Eoz und R19.200/4Eoz (US$1.233/4Eoz und US$1.280/4Eoz). Die Investitionsausgaben werden auf R4.800 Mio. (317 Mio. US$) prognostiziert, einschließlich R950 Mio. (63 Mio. US$) an Projektinvestitionen für das K4-Projekt.

Die prognostizierte 2E-PGM-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe für das Jahr 2022 liegt derzeit unverändert zwischen 550.000 2Eoz und 580.000 2Eoz, mit AISC zwischen 980 US$/2Eoz und 1.030 US$/2Eoz. Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 290 und 310 Mio. US$ betragen (einschließlich 70 Mio. US$ Projektkapital). Wie bereits erwähnt, führt das Management derzeit einen Optimierungsplanungsprozess durch, um sicherzustellen, dass im aktuellen und mittelfristigen Umfeld eine angemessene laufende Rendite auf das investierte Kapital erzielt wird. Die Ergebnisse dieser Studie werden bis Mitte des Jahres 2022 erwartet und werden in die zukünftige Planung einfließen.

Die US-Recyclingbetriebe werden voraussichtlich zwischen 750.000 und 800.000 3Eoz fördern. Die Investitionsausgaben werden auf etwa 3 Mio. US$ geschätzt.

Die Jahresprognose für das Goldgeschäft in Südafrika wird aufgrund der anhaltenden Aussperrung ausgesetzt. Nach Aufhebung der Aussperrung werden die Prognosen überarbeitet und aktualisiert.

*Die im Rahmen des Leitfadens angegebenen Dollarkosten für die Aktivitäten in Südafrika basieren auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von 15,00 R/US$.

NEAL FRONEMAN, GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND

WESENTLICHE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS - QUARTALE

PGM-Betriebe in den USA und SA

US OPERA-TIONS SA-OPERATIONEN Gesamt US und SA PGM1 Gesamt US PGM Gesamt SA PGM1 Rustenburg Marikana1 Kroondal Platte Meile Mimose Zurechenbar Unter- Boden2 Insgesamt Unter- Boden Oberfläche Unter- Boden Oberfläche Unter- Boden Oberfläche Attribut-Tabelle Oberfläche Attribut-Tabelle Produktion Gefräste/behandelte Tonnen 000't März 2022 9,291 328 8,963 4,131 4,832 1,420 1,422 1,538 928 833 2,482 340 Dezember 2021 9,614 326 9,288 4,219 5,069 1,442 1,478 1,610 999 811 2,592 356 März 2021 9,319 389 8,930 4,219 4,711 1,505 1,330 1,536 892 830 2,489 348 Pflanzenkopfsorte g/t März 2022 2.38 12.74 2.00 3.29 0.89 3.29 1.11 3.78 0.85 2.28 0.77 3.57 Dezember 2021 2.42 13.46 2.03 3.45 0.85 3.52 1.00 3.90 0.87 2.39 0.75 3.57 März 2021 2.49 13.54 2.01 3.34 0.81 3.24 1.11 3.89 0.88 2.38 0.63 3.60 Rückgewinnung von Pflanzen3 % März 2022 75.15 90.08 71.42 84.74 29.35 86.66 37.18 86.96 25.87 81.09 24.65 71.86 Dezember 2021 76.20 89.26 72.86 85.44 30.35 87.41 36.98 86.93 27.01 83.37 27.08 72.85 März 2021 77.72 90.07 73.73 86.15 28.68 88.79 37.42 87.55 26.51 83.52 21.29 74.18 Ausbeute3 g/t März 2022 1.79 11.48 1.43 2.79 0.26 2.85 0.41 3.29 0.22 1.85 0.19 2.57 Dezember 2021 1.84 12.01 1.48 2.95 0.26 3.08 0.37 3.39 0.23 1.99 0.20 2.60 März 2021 1.94 12.20 1.48 2.88 0.23 2.88 0.42 3.41 0.23 1.99 0.13 2.67 PGM-Produktion3,4 4Eoz - 2Eoz März 2022 533,237 122,389 410,848 370,272 40,576 130,171 18,870 162,540 6,562 49,518 15,144 28,043 Dezember 2021 569,674 127,774 441,900 399,853 42,047 142,642 17,572 175,492 7,547 51,952 16,928 29,767 März 2021 579,834 154,350 425,484 390,298 35,187 139,194 17,762 168,180 6,691 53,046 10,734 29,878 PGM verkauft5 4Eoz - 2Eoz März 2022 563,328 111,153 452,175 155,095 17,167 187,611 49,518 15,144 27,640 Dezember 2021 644,419 144,925 499,494 167,506 15,592 222,295 51,952 16,928 25,221 März 2021 596,486 129,900 466,586 164,689 16,970 193,783 53,046 10,734 27,364 Preis und Kosten6 Durchschnittlicher PGM-Korbpreis7 R/4Eoz - R/2Eoz März 2022 42,210 31,323 45,061 46,559 29,993 45,007 48,327 36,793 34,514 Dezember 2021 35,418 26,661 38,094 38,904 26,850 38,071 41,043 31,693 30,074 März 2021 47,954 31,835 52,722 52,982 31,114 53,663 58,377 37,944 38,383 Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6 US$/4Eoz - US$/2Eoz März 2022 2,773 2,058 2,961 3,059 1,971 2,957 3,175 2,417 2,268 Dezember 2021 2,297 1,729 2,470 2,523 1,741 2,469 2,662 2,055 1,950 März 2021 3,205 2,128 3,524 3,542 2,080 3,587 3,902 2,536 2,566 Betriebskosten8 R/t März 2022 977 5,704 797 1,820 155 1,277 945 53 1,203 Dezember 2021 993 5,755 819 1,879 164 1,305 980 63 1,180 März 2021 948 5,061 762 1,581 163 1,287 853 43 1,050 Betriebskosten7 US$/t März 2022 64 375 52 120 10 84 62 3 79 Dezember 2021 64 373 53 122 11 85 64 4 77 März 2021 63 338 51 106 11 86 57 3 70 Betriebskosten7 R/4Eoz - R/2Eoz März 2022 17,306 15,287 17,952 19,858 11,659 18,616 15,893 8,716 14,585 Dezember 2021 17,020 14,682 17,744 18,992 13,829 18,597 15,303 9,570 14,110 März 2021 15,465 12,755 16,521 17,093 12,211 17,865 13,351 10,043 12,233 Betriebskosten7 US$/4Eoz - US$/2Eoz März 2022 1,137 1,004 1,179 1,305 766 1,223 1,044 573 958 Dezember 2021 1,104 952 1,151 1,232 897 1,206 992 621 915 März 2021 1,034 853 1,104 1,143 816 1,194 892 671 818 Dauerhafte Gesamtkosten9 R/4Eoz - R/2Eoz März 2022 18,142 18,940 17,886 20,041 17,806 14,863 7,462 13,979 Dezember 2021 18,001 17,265 18,230 20,148 18,379 15,437 6,971 16,394 März 2021 16,621 13,763 17,738 19,002 18,755 12,137 10,369 13,401 Dauerhafte Gesamtkosten8 US$/4Eoz - US$/2Eoz März 2022 1,192 1,244 1,175 1,317 1,170 977 490 918 Dezember 2021 1,167 1,120 1,182 1,307 1,192 1,001 452 1063 März 2021 1,111 920 1,186 1,270 1,254 811 693 896 All-in Kosten9 R/4Eoz - R/2Eoz März 2022 19,177 21,546 18,419 20,041 19,012 14,863 7,462 13,979 Dezember 2021 19,400 22,047 18,579 20,148 19,165 15,437 6,971 16,394 März 2021 17,678 17,523 17,739 19,002 18,757 12,137 10,369 13,401 Pauschalkosten8 US$/4Eoz - US$/2Eoz März 2022 1,260 1,416 1,210 1,317 1,249 977 490 918 Dezember 2021 1,258 1,430 1,205 1,307 1,243 1,001 452 1,063 März 2021 1,182 1,171 1,186 1,270 1,254 811 693 896 Investitionsausgaben6 Entwicklung der Erzreserven Rm März 2022 1,021 637 384 142 242 - - - Dezember 2021 864 476 388 148 240 - - - März 2021 657 306 351 146 205 - - - Nachhaltiges Kapital Rm März 2022 552 166 386 156 183 46 1 113 Dezember 2021 1,050 147 903 271 519 107 6 181 März 2021 499 250 249 112 96 35 6 114 Unternehmen und Projekte Rm März 2022 523 319 204 - 204 - - - Dezember 2021 751 611 140 - 140 - - - März 2021 580 580 - - - - - - Investitionsausgaben insgesamt Rm März 2022 2,096 1,122 974 298 629 46 1 113 Dezember 2021 2,665 1,234 1,431 419 899 107 6 181 März 2021 1,736 1,136 600 258 301 35 6 114 Investitionsausgaben insgesamt US$m März 2022 138 74 64 20 41 3 - 7 Dezember 2021 173 80 93 27 58 7 - 12 März 2021 116 76 40 17 20 2 - 8

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 31. März 2022, 31. Dezember 2021 und 31. März 2021 betrug R15,22/US$, R15,42/US$ bzw. R14,96/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Bei Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana sind die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten nicht berücksichtigt. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale".

2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Produktion der US-PGM-Betriebe

Im Rahmen der untertägigen Produktion werden verschiedene Recyclingmaterialienverarbeitet, die in den oben genannten Statistiken nicht berücksichtigt sind und in der nachstehenden Tabelle zum PGM-Recycling aufgeführt werden

3 Die Unzenproduktion der Aufbereitungsanlage Eastern Tailings Treatment Plant (ETTP), die aus der Verarbeitung von Material aus dem Untertagebetrieb Marikana resultiert, wurde zuvor unter dem Übertagebetrieb ausgewiesen. Diese produzierten Unzen sind nun ordnungsgemäß in der Untertageproduktion von Marikana enthalten, was zu einer Überarbeitung der im März 2021 gemeldeten Werksausbeuten und Erträge für den Untertage- und Übertagebetrieb von Marikana führt

4 Produktion pro Produkt - siehe Prillsplit in der Tabelle unten

5 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten

6 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der Gruppe und der gesamten PGM-Betriebe in Südafrika schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird und nicht in den Umsatzerlösen und Umsatzkosten enthalten ist.

7 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze vor einer Anpassung des Konzentratkaufs.

8 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten; die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Platinmetall geteilt werden.

9 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten 4E/2E-PGM-Produktionen im selben Zeitraum geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten, siehe "All-in-Kosten - Quartale".

Bergbau - PGM Prill Split einschließlich PoC für Dritte, ohne Recyclingaktivitäten

GRUPPE SA-OPERATIONEN US-OPERATIONEN März 2022 Dezember 2021 März 2021 März 2022 Dezember 2021 März 2021 März 2022 Dezember 2021 März 2021 % % % % % % % % % Platin 278,259 51% 297,498 51% 299,695 50% 250,401 59% 268,519 59% 264,712 60% 27,858 23% 28,979 23% 34,983 23% Palladium 220,820 41% 234,266 40% 251,570 42% 126,289 30% 135,471 30% 132,203 30% 94,531 77% 98,795 77% 119,367 77% Rhodium 36,738 7% 39,815 7% 38,485 6% 36,738 9% 39,815 9% 38,485 8% Gold 8,112 1% 10,097 2% 9,209 2% 8,112 2% 10,097 2% 9,209 2% PGM-Produktion 4E/2E 543,929 100% 581,676 100% 598,959 100% 421,540 100% 453,902 100% 444,609 100% 122,389 100% 127,774 100% 154,350 100% Ruthenium 58,777 72,993 60,996 58,777 72,993 60,996 Iridium 14,566 16,561 15,436 14,566 16,561 15,436 Insgesamt 6E/2E 617,272 671,230 675,391 494,883 543,456 521,041 122,389 127,774 154,350

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

Recycling in US-Betrieben

Einheit März 2022 Dezember 2021 März 2021 Durchschnittliche Katalysatorzufuhr/Tag Tonne 23.7 23.0 23.8 Insgesamt verarbeitet Tonne 2,132 2,114 2,139 Erlaubt Tonne - - 14 Gekauft Tonne 2,132 2,114 2,125 PGM-gespeist 3Eoz 190,871 172,511 195,474 PGM verkauft 3Eoz 147,571 176,433 218,450 PGM tolled zurückgegeben 3Eoz - 1,951 9,203

SA-Goldgeschäfte

SA-OPERATIONEN Gesamt SA Gold Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD Insgesamt Unter- Boden Oberfläche Unter- Boden Oberfläche Unter- Boden Oberfläche Unter- Boden Oberfläche Oberfläche Oberfläche Produktion Gefräste/behandelte Tonnen 000't März 2022 8,748 492 8,256 236 200 256 623 - - 774 6,659 Dezember 2021 10,641 1,125 9,516 328 358 451 831 346 204 1,078 7,045 März 2021 11,150 1,206 9,944 338 - 429 1,331 439 198 1,143 7,272 Ausbeute g/t März 2022 0.49 4.95 0.22 5.95 0.40 3.89 0.30 - - 0.21 0.21 Dezember 2021 0.76 5.17 0.24 6.51 0.47 4.95 0.36 4.20 0.45 0.26 0.20 März 2021 0.70 4.60 0.22 6.57 - 4.69 0.37 3.00 0.31 0.24 0.19 Produziertes Gold kg März 2022 4,264 2,437 1,827 1,404 79 996 189 37 9 159 1,391 Dezember 2021 8,097 5,818 2,279 2,134 170 2,232 297 1,452 91 284 1,437 März 2021 7,757 5,547 2,210 2,220 - 2,010 487 1,317 61 280 1,382 oz März 2022 137,091 78,351 58,739 45,140 2,540 32,022 6,076 1,190 289 5,112 44,722 Dezember 2021 260,325 187,053 73,272 68,610 5,466 71,760 9,549 46,683 2,926 9,131 46,201 März 2021 249,392 178,340 71,052 71,375 - 64,623 15,657 42,343 1,961 9,002 44,432 Verkauftes Gold kg März 2022 4,746 2,829 1,917 1,494 100 1,185 224 150 9 207 1,377 Dezember 2021 8,426 6,148 2,278 2,330 176 2,289 282 1,529 91 266 1,463 März 2021 7,536 5,348 2,188 2,204 - 1,966 479 1,178 61 285 1,363 oz März 2022 152,587 90,954 61,633 48,033 3,215 38,099 7,202 4,823 289 6,655 44,272 Dezember 2021 270,902 197,663 73,239 74,911 5,659 73,593 9,067 49,158 2,926 8,552 47,037 März 2021 242,287 171,942 70,345 70,860 - 63,208 15,400 37,874 1,961 9,163 43,821 Preis und Kosten Erhaltener Goldpreis R/kg März 2022 916,351 916,562 915,543 924,528 913,043 916,485 Dezember 2021 884,643 885,874 883,703 883,333 879,699 886,535 März 2021 857,126 855,399 858,364 853,592 870,526 858,107 Erhaltener Goldpreis US$/oz März 2022 1,873 1,873 1,871 1,889 1,866 1,873 Dezember 2021 1,784 1,787 1,783 1,782 1,774 1,788 März 2021 1,782 1,778 1,785 1,775 1,810 1,784 Betriebskosten1 R/t März 2022 511 6,486 155 5,301 295 5,637 254 - - 183 135 Dezember 2021 519 3,695 143 4,223 274 3,787 148 3,075 230 191 126 März 2021 459 3,220 124 3,765 - 3,716 196 2,315 116 145 108 US$/t März 2022 34 426 10 348 19 370 17 - - 12 9 Dezember 2021 34 240 9 274 18 246 10 199 15 12 8 März 2021 31 215 8 252 - 248 13 155 8 10 7 R/kg März 2022 1,048,077 1,309,397 699,507 891,026 746,835 1,448,795 835,979 13,432,432 2,111,111 893,082 647,017 Dezember 2021 681,857 714,507 598,508 649,016 576,471 765,233 414,141 732,782 516,484 725,352 619,346 März 2021 659,688 700,090 558,281 573,288 - 793,134 535,524 771,830 375,410 593,929 567,149 US$/oz März 2022 2,142 2,676 1,430 1,821 1,526 2,961 1,708 27,450 4,314 1,825 1,322 Dezember 2021 1,375 1,441 1,207 1,309 1,163 1,544 835 1,478 1,042 1,463 1,249 März 2021 1,372 1,456 1,161 1,192 - 1,649 1,113 1,605 781 1,235 1,179 Nachhaltige Gesamtkosten2 R/kg März 2022 1,183,944 1,080,928 1,462,030 4,188,679 908,213 712,418 Dezember 2021 833,848 822,426 908,207 869,753 819,549 684,211 März 2021 772,572 731,851 844,744 882,082 658,596 648,129 Dauerhafte Gesamtkosten2 US$/oz März 2022 2,420 2,209 2,988 8,560 1,856 1,456 Dezember 2021 1,682 1,659 1,832 1,754 1,653 1,380 März 2021 1,606 1,522 1,756 1,834 1,369 1,348 All-in Kosten2 R/kg März 2022 1,224,821 1,080,928 1,486,870 4,213,836 908,213 729,121 Dezember 2021 865,061 822,426 933,100 872,840 819,549 700,615 März 2021 784,554 731,851 865,440 882,082 658,596 648,129 All-in Kosten2 US$/oz März 2022 2,503 2,209 3,039 8,611 1,856 1,490 Dezember 2021 1,745 1,659 1,882 1,761 1,653 1,413 März 2021 1,631 1,522 1,799 1,834 1,369 1,348 Investitionsausgaben Entwicklung der Erzreserven Rm März 2022 468 252 185 31 - - Dezember 2021 622 290 220 112 - - März 2021 603 272 209 123 - - Nachhaltiges Kapital Rm März 2022 270 61 94 35 - 80 Dezember 2021 480 119 223 68 - 70 März 2021 186 41 58 10 - 78 Unternehmen und Projekte3 Rm März 2022 183 - 35 4 - 23 Dezember 2021 243 - 64 5 - 24 März 2021 61 - 51 - - - Investitionsausgaben insgesamt Rm März 2022 921 313 314 70 - 103 Dezember 2021 1,345 409 507 185 - 94 März 2021 850 312 317 133 - 78 Investitionsausgaben insgesamt US$m März 2022 61 21 21 5 - 7 Dezember 2021 87 27 33 12 - 6 März 2021 57 21 21 9 - 5

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2022, 31. Dezember 2021 und 31. März 2021 betrugen R15,22/US$, R15,42/US$ bzw. R14,96/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten; die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold geteilt werden.

2 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".

3 Die Ausgaben für Unternehmensprojekte beliefen sich in den Quartalen zum 31. März 2022, 31. Dezember 2021 und 31. März 2021 auf 121 Mio. R (8 Mio. US$), 150 Mio. R (10 Mio. US$) bzw. 10 Mio. R (1 Mio. US$), wovon der Großteil auf das Burnstone-Projekt und verschiedene IT-Projekte entfiel

ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE

SA und US PGM Operationen

Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.

US OPERATIONEN SA-OPERATIONEN R" Million Gesamt US und SA PGM1 Gesamt US PGM2 Gesamt SA PGM1 Rustenburg Marikana1 Kroondal Platte Meile Mimose Unternehmen Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen3 März 2022 10,927 1,797 9,130 3,451 4,709 838 132 430 (430) Dezember 2021 10,986 2,396 8,590 3,306 4,251 871 162 394 (394) März 2021 9,133 1,618 7,515 2,797 3,845 765 108 372 (372) Lizenzgebühren März 2022 638 - 638 365 269 4 - 31 (31) Dezember 2021 401 - 401 242 156 3 - 23 (23) März 2021 829 - 829 440 385 4 - 44 (44) Kohlenstoffsteuer März 2022 - - - (1) 1 - - - - Dezember 2021 1 - 1 - 1 - - - - März 2021 1 - 1 - 1 - - - - Kosten für die Gemeinschaft März 2022 40 - 40 - 40 - - - - Dezember 2021 (5) - (5) 3 (8) - - - - März 2021 34 - 34 3 31 - - - - Veränderung der Bestände März 2022 (1,297) 74 (1,371) (476) (895) - - (21) 21 Dezember 2021 (884) (520) (364) (138) (226) - - 26 (26) März 2021 843 351 492 (92) 584 - - (6) 6 Aktienbasierte Vergütungen4 März 2022 35 14 21 8 10 3 - - - Dezember 2021 47 19 28 11 13 3 - - - März 2021 28 16 12 5 6 2 - - - Rehabilitationszinsen und Amortisationen5 März 2022 55 13 42 2 19 21 - 1 (1) Dezember 2021 79 8 71 1 42 28 - 1 (1) März 2021 70 8 62 1 43 18 - 1 (1) Pachtverträge März 2022 16 2 14 3 9 2 - - - Dezember 2021 14 - 14 3 9 2 - - - März 2021 14 - 14 4 8 2 - - - Entwicklung der Erzreserven März 2022 1,021 637 384 142 242 - - - - Dezember 2021 864 476 388 148 240 - - - - März 2021 657 306 351 146 205 - - - - Nachhaltige Investitionsausgaben März 2022 552 166 386 156 183 46 1 113 (113) Dezember 2021 1,050 147 903 271 519 107 6 181 (181) März 2021 499 250 249 112 96 35 6 114 (114) Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse März 2022 (2,350) (385) (1,965) (663) (1,104) (178) (20) (162) 162 Dezember 2021 (2,351) (320) (2,031) (619) (1,150) (212) (50) (137) 137 März 2021 (1,783) (424) (1,359) (433) (741) (182) (3) (124) 124 Total All-in-sustaining Kosten6 März 2022 9,637 2,318 7,319 2,987 3,483 736 113 392 (392) Dezember 2021 10,202 2,206 7,996 3,228 3,847 802 118 488 (488) März 2021 10,324 2,124 8,200 2,982 4,462 644 111 400 (400) Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben März 2022 523 319 204 - 204 - - - - Dezember 2021 755 611 144 - 144 - - - - März 2021 581 581 - - - - - - - Total All-in-Kosten6 März 2022 10,160 2,637 7,523 2,987 3,687 736 113 392 (392) Dezember 2021 10,957 2,817 8,140 3,228 3,991 802 118 488 (488) März 2021 10,905 2,705 8,200 2,982 4,462 644 111 400 (400) PGM-Produktion 4Eoz - 2Eoz März 2022 543,929 122,389 421,540 149,041 179,794 49,518 15,144 28,043 - Dezember 2021 581,676 127,774 453,902 160,214 195,041 51,952 16,928 29,767 - März 2021 598,959 154,350 444,609 156,956 193,995 53,046 10,734 29,878 - kg März 2022 16,918 3,807 13,111 4,636 5,592 1,540 471 872 - Dezember 2021 18,092 3,974 14,118 4,983 6,066 1,616 527 926 - März 2021 18,630 4,801 13,829 4,882 6,034 1,650 334 929 - All-in-Nachhaltigkeitskosten R/4Eoz - R/2Eoz März 2022 18,680 18,940 18,600 20,041 19,372 14,863 7,462 13,979 - Dezember 2021 18,485 17,265 18,852 20,148 19,724 15,437 6,971 16,394 - März 2021 18,142 13,763 19,771 19,002 23,000 12,137 10,369 13,401 - US$/4Eoz - US$/2Eoz März 2022 1,227 1,244 1,222 1,317 1,273 977 490 918 - Dezember 2021 1,199 1,120 1,223 1,307 1,279 1,001 452 1,063 - März 2021 1,213 920 1,322 1,270 1,537 811 693 896 - Pauschalpreis R/4Eoz - R/2Eoz März 2022 19,694 21,546 19,118 20,041 20,507 14,863 7,462 13,979 - Dezember 2021 19,853 22,047 19,192 20,148 20,462 15,437 6,971 16,394 - März 2021 19,162 17,523 19,772 19,002 23,002 12,137 10,369 13,401 - US$/4Eoz - US$/2Eoz März 2022 1,294 1,416 1,256 1,317 1,347 977 490 918 - Dezember 2021 1,287 1,430 1,245 1,307 1,327 1,001 452 1,063 - März 2021 1,281 1,171 1,322 1,270 1,538 811 693 896 -

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2022, 31. Dezember 2021 und 31. März 2021 betrugen R15,22/US$, R15,42/US$ bzw. R14,96/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana beinhalten die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale".

2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die in den Statistiken für die 2E-PGM-Produktion, die nachhaltigen Gesamtkosten und die Gesamtkosten nicht enthalten sind.

3 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.

4 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bei der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.

5 Rehabilitierung beinhaltet die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitationskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden PGM-Produktion wider

6 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden.

Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale Gesamt US und SA PGM Gesamt SA PGM Marikana R" Million März 2022 Dezember 2021 März 2021 März 2022 Dezember 2021 März 2021 März 2022 Dezember 2021 März 2021 Umsatzkosten vor Amortisation, Abschreibung wie in obiger Tabelle angegeben 10,927 10,986 9,133 9,130 8,590 7,515 4,709 4,251 3,845 Bestandsveränderungen wie in der obigen Tabelle angegeben (1,297) (884) 843 (1,371) (364) 492 (895) (226) 584 Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom (353) (384) (224) (353) (384) (224) (132) (92) (58) Gesamtbetriebskosten einschließlich PoC für Dritte 9,277 9,718 9,752 7,406 7,842 7,783 3,682 3,933 4,371 Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC (534) (529) (1,247) (534) (529) (1,247) (534) (529) (1,247) Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte 8,743 9,189 8,505 6,872 7,313 6,536 3,148 3,404 3,124 PGM-Produktion wie in der obigen Tabelle angegeben 4Unzen- 2Unzen 543,929 581,676 598,959 421,540 453,902 444,609 179,794 195,041 193,995 Weniger: Mimosenproduktion (28,043) (29,767) (29,878) (28,043) (29,767) (29,878) - - - PGM-Produktion ohne Mimosa 515,886 551,909 569,081 393,497 424,135 414,731 179,794 195,041 193,995 Weniger: PoC-Produktion (10,692) (12,002) (19,125) (10,692) (12,002) (19,125) (10,692) (12,002) (19,125) PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten 505,194 539,907 549,956 382,805 412,133 395,606 169,102 183,039 174,870 PGM-Produktion einschließlich Mimosa und ohne PoC von Dritten 533,237 569,674 579,834 410,848 441,900 425,484 169,102 183,039 174,870 Gefräste/behandelte Tonnen 000't 9,291 9,614 9,319 8,963 9,288 8,930 2,466 2,609 2,428 Weniger: Mimosen Tonnen (340) (356) (348) (340) (356) (348) - - - PGM-Tonnen ohne Mimosa und PoC von Dritten 8,951 9,258 8,971 8,623 8,932 8,582 2,466 2,609 2,428 Betriebskosten einschließlich PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz 17,983 17,608 17,137 18,821 18,489 18,768 20,479 20,165 22,532 US$/4Eoz-US$/2Eoz 1,182 1,142 1,146 1,237 1,199 1,255 1,346 1,308 1,506 R/t 1,036 1,050 1,087 859 878 907 1,493 1,507 1,800 US$/t 68 68 73 56 57 61 98 98 120 Betriebskosten ohne PoC für Dritte R/4Eoz-R/2Eoz 17,306 17,020 15,465 17,952 17,744 16,521 18,616 18,597 17,865 US$/4Eoz-US$/2Eoz 1,137 1,104 1,034 1,179 1,151 1,104 1,223 1,206 1,194 R/t 977 993 948 797 819 762 1,277 1,305 1,287 US$/t 64 64 63 52 53 51 84 85 86

Überleitung der AISC und AIC ohne PoC für SA PGM und Marikana - Quartale Gesamt US und SA PGM Gesamt SA PGM Marikana R" Million März 2022 Dezember 2021 März 2021 März 2022 Dezember 2021 März 2021 März 2022 Dezember 2021 März 2021 Gesamte All-inustaining-Kosten, wie in der obigen Tabelle angegeben 9,637 10,202 10,324 7,319 7,996 8,200 3,483 3,847 4,462 Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC (534) (529) (1,247) (534) (529) (1,247) (534) (529) (1,247) Hinzufügen: Nebenprodukt-Kredit von PoC 62 46 64 62 46 64 62 46 64 Total All-in-sustaining Kosten ohne PoC 9,165 9,719 9,141 6,847 7,513 7,017 3,011 3,364 3,280 Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben 523 755 581 204 144 - 204 144 - Gesamt All-in-Kosten ohne PoC 9,688 10,474 9,722 7,051 7,657 7,018 3,215 3,508 3,280 PGM-Produktion ohne PoC 4Unzen- 2Unzen 505,194 539,907 549,956 382,805 412,133 395,606 169,102 183,039 174,870 All-in-sustaining Kosten ohne PoC R/4Eoz-R/2Eoz 18,142 18,001 16,621 17,886 18,230 17,738 17,806 18,379 18,755 US$/4Eoz-US$/2Eoz 1,192 1,167 1,111 1,175 1,182 1,186 1,170 1,192 1,254 All-in-Kosten ohne PoC R/4Eoz-R/2Eoz 19,177 19,400 17,678 18,419 18,579 17,739 19,012 19,165 18,757 US$/4Eoz-US$/2Eoz 1,260 1,258 1,182 1,210 1,205 1,186 1,249 1,243 1,254

SA-Goldbetriebe

Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.

SA-OPERATIONEN R" Million Gesamt SA Gold Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD Unternehmen Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen1 März 2022 4,775 1,378 1,757 581 172 887 - Dezember 2021 5,760 1,605 1,860 1,189 192 914 - März 2021 4,892 1,245 1,768 917 170 792 - Lizenzgebühren März 2022 15 7 6 1 1 - - Dezember 2021 49 30 11 7 1 - - März 2021 27 31 11 5 1 - (21) Kohlenstoffsteuer März 2022 (12) - - (12) - - - Dezember 2021 - - - - - - - März 2021 1 - - 1 - - - Kosten für die Gemeinschaft März 2022 34 13 10 9 - 2 - Dezember 2021 31 11 9 8 - 3 - März 2021 33 12 10 11 - - - Aktienbasierte Vergütungen2 März 2022 19 4 6 4 - 5 - Dezember 2021 26 6 9 6 - 5 - März 2021 13 2 4 2 - 5 - Rehabilitationszinsen und Amortisationen3 März 2022 36 8 (1) 10 13 5 1 Dezember 2021 43 - 1 13 22 5 2 März 2021 53 11 4 17 14 5 1 Pachtverträge März 2022 19 1 4 7 2 5 - Dezember 2021 20 2 3 7 3 5 - März 2021 20 2 4 7 3 4 - Entwicklung der Erzreserven März 2022 468 252 185 31 - - - Dezember 2021 622 290 220 112 - - - März 2021 603 272 209 123 - - - Nachhaltige Investitionsausgaben März 2022 270 61 94 35 - 80 - Dezember 2021 480 119 223 68 - 70 - März 2021 186 41 58 10 - 78 - Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse März 2022 (5) (1) (1) - - (3) - Dezember 2021 (5) (2) (1) (1) - (1) - März 2021 (5) (2) (1) (1) - - - Total All-in-sustaining Kosten4 März 2022 5,619 1,723 2,060 666 188 981 1 Dezember 2021 7,026 2,061 2,335 1,409 218 1,001 2 März 2021 5,822 1,613 2,065 1,093 188 883 (20) Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben März 2022 194 - 35 4 - 23 132 Dezember 2021 263 - 64 5 - 24 170 März 2021 90 - 51 - - - 40 Total All-in-Kosten4 März 2022 5,813 1,723 2,095 670 188 1,004 133 Dezember 2021 7,289 2,061 2,399 1,414 218 1,025 172 März 2021 5,912 1,613 2,116 1,093 188 883 19 Verkauftes Gold kg März 2022 4,746 1,594 1,409 159 207 1,377 - Dezember 2021 8,426 2,506 2,571 1,620 266 1,463 - März 2021 7,536 2,204 2,445 1,239 285 1,363 - oz März 2022 152,587 51,248 45,300 5,112 6,655 44,272 - Dezember 2021 270,902 80,570 82,660 52,084 8,552 47,037 - März 2021 242,287 70,860 78,608 39,835 9,163 43,821 - All-in-Nachhaltigkeitskosten R/kg März 2022 1,183,944 1,080,928 1,462,030 4,188,679 908,213 712,418 - Dezember 2021 833,848 822,426 908,207 869,753 819,549 684,211 - März 2021 772,572 731,851 844,744 882,082 658,596 648,129 - All-in-Nachhaltigkeitskosten US$/oz März 2022 2,420 2,209 2,988 8,560 1,856 1,456 - Dezember 2021 1,682 1,659 1,832 1,754 1,653 1,380 - März 2021 1,606 1,522 1,756 1,834 1,369 1,348 - Pauschalpreis R/kg März 2022 1,224,821 1,080,928 1,486,870 4,213,836 908,213 729,121 - Dezember 2021 865,061 822,426 933,100 872,840 819,549 700,615 - März 2021 784,554 731,851 865,440 882,082 658,596 648,129 - Pauschalpreis US$/oz März 2022 2,503 2,209 3,039 8,611 1,856 1,490 - Dezember 2021 1,745 1,659 1,882 1,761 1,653 1,413 - März 2021 1,631 1,522 1,799 1,834 1,369 1,348 -

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2022, 31. Dezember 2021 und 31. März 2021 betrugen R15,22/US$, R15,42/US$ bzw. R14,96/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.

2 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bei der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.

3 Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden Goldproduktion wider

4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold dividiert werden.

BEREINIGTE EBITDA-ÜBERLEITUNG - QUARTALE

Quartal bis März 20221 Quartal bis Dezember 2021 Quartal bis März 2021 Angaben in Millionen - SA-Rand Insgesamt Insgesamt Insgesamt Gewinn vor Lizenzgebühren und Steuern 10,468 227 17,775 Bereinigt um: Amortisation und Abschreibung 1,643 2,301 1,815 Zinserträge (238) (277) (288) Finanzaufwand 722 721 600 Aktienbasierte Vergütungen 153 41 98 Verlust aus Finanzinstrumenten 333 6,040 374 Verlust/(Gewinn) aus Wechselkursdifferenzen 978 (917) 106 Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen nach Steuern (350) (228) (652) Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten - (162) - Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen (62) (27) (5) Wertminderungen - 5,148 - Vorzeitige Rückzahlungsprämie für die 2025 Notes - 196 - Kosten der Umstrukturierung 9 59 28 IFRS 16 Leasingzahlungen (37) (37) (36) Kosten für die betriebliche Gesundheitsfürsorge - 10 - Verlust durch Verwässerung der Beteiligung an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit - 2 - Sonstige nicht wiederkehrende Kosten 45 83 11 Bereinigtes EBITDA 13,664 13,180 19,826

1 Das bereinigte EBITDA beinhaltet die Sibanye-Stillwater Sandouville Raffinerie für die zwei Monate seit der Übernahme (4. Februar 2022)

ENTWICKLUNGSERGEBNISSE

Die Erschließungswerte stellen die tatsächlichen Ergebnisse der Probenahmen dar und es wurden keine Anpassungen vorgenommen, die bei der Schätzung der Erzreserven erforderlich sein könnten. Alle nachstehenden Zahlen schließen die Schachtabteufungsmeter aus, die gegebenenfalls separat ausgewiesen werden.

US-PGM-Betriebe März 2022 Quartal Dezember 2021 Quartal März 2021 Quartal Riff Stillwater inkl. Blitz Ost-Blockstein Stillwater inkl. Blitz Ost-Blockstein Stillwater inkl. Blitz Ost-Blockstein Stillwater Einheit Primäre Entwicklung (außerhalb des Riffs) (m) 1,852 667 1,576 476 1,784 476 Sekundäre Entwicklung (m) 2,899 1,086 3,169 980 4,375 1, 402

SA PGM-Betriebe März 2022 Quartal Dezember 2021 Quartal März 2021 Quartal Riff Bathopele Thembe-lani Khuseleka Siphon-lele Bathopele Thembe-lani Khuseleka Siphon-lele Bathopele Thembe-lani Khuseleka Siphon-lele Rustenburg Einheit Fortgeschrittene (m) 343 1,393 2,220 559 426 1,817 2,417 699 306 1,500 2,465 698 Fortgeschrittene am Riff (m) 343 604 892 317 426 848 1,026 322 306 667 878 385 Höhe (cm) 212 293 281 274 223 305 282 287 219 287 286 269 Durchschnittlicher Wert (g/t) 2.8 2.4 2.1 2. 9 2.9 3.2 2.3 3. 1 2.1 2.3 2.2 3. 1 (cm.g/t) 601 691 600 806 634 960 645 899 466 665 644 831 SA PGM-Betriebe März 2022 Quartal Dezember 2021 Quartal März 2021 Quartal Riff K3 Rowland Saffy E3 4B K4 K3 Rowland Saffy E3 4B K4 K3 Rowland Saffy E3 4B K4 Marikana Einheit Primäre Entwicklung (m) 6,678 4,641 3,122 649 789 29 7,419 5,632 3,607 957 969 - 6,459 5,332 3,982 896 1,147 - Primäre Entwicklung - am Riff (m) 5,138 3,366 2,049 381 565 2 5,590 4,346 2,234 581 698 - 4,929 4,213 2,835 552 776 - Höhe (cm) 217 220 224 215 222 230 216 221 218 218 217 - 215 221 218 216 221 - Durchschnittlicher Wert (g/t) 2.8 2.6 2.5 2.8 2.8 3. 0 2.9 2.6 2.8 2.8 2.8 - 3.2 2.5 2.7 3.0 2.7 - (cm.g/t) 607 572 553 603 620 700 628 563 606 603 612 - 692 548 586 641 597 - SA PGM-Betriebe März 2022 Quartal Dezember 2021 Quartal März 2021 Quartal Riff Kopaneng Simunye1 Bamba-nani Kwezi K6 Kopaneng Simunye1 Bamba-nani Kwezi K6 Kopaneng Simunye1 Bamba-nani Kwezi K6 Kroondal Einheit Fortgeschrittene (m) 478 533 553 210 488 570 496 369 504 110 460 437 455 Fortgeschrittene am Riff (m) 261 390 210 82 377 385 146 196 450 - 260 332 455 Höhe (cm) 229 214 213 261 236 219 220 243 241 291 218 223 238 Durchschnittlicher Wert (g/t) 1.2 1.9 1.1 0. 7 1.8 1.7 0.8 1. 2 2.2 - 1.4 2.4 2. 3 (cm.g/t) 270 415 224 173 417 379 178 294 538 - 309 525 540

1 Das Simunye-Erzvorkommen wurde im Quartal März 2021 vollständig erschlossen und wird bis zur voraussichtlichen Schließung des Schachts mit den normalen Abbautätigkeiten fortgesetzt.

SA-Goldgeschäfte März 2022 Quartal Dezember 2021 Quartal März 2021 Quartal Riff Kohlenstoff Anführer Hauptseite VCR Kohlenstoff Anführer Hauptseite VCR Kohlenstoff Anführer Hauptseite VCR Driefontein Einheit Fortgeschrittene (m) 676 293 958 953 296 909 759 136 1, 136 Fortgeschrittene am Riff (m) 118 90 258 117 50 267 80 43 366 Breite des Kanals (cm) 22 59 72 21 77 76 18 72 97 Durchschnittlicher Wert (g/t) 36.3 11.0 47. 3 34.9 17.2 49. 1 18.4 9.9 43. 2 (cm.g/t) 818 644 3,422 736 1,332 3,735 324 709 4, 202

SA-Goldgeschäfte März 2022 Quartal Dezember 2021 Quartal März 2021 Quartal Riff Kloof Hauptseite Libanon VCR Kloof Hauptseite Libanon VCR Kloof Hauptseite Libanon VCR Kloof Einheit Fortgeschrittene (m) 998 375 20 839 1,461 522 - 1, 135 1,197 430 - 1,241 Fortgeschrittene am Riff (m) 266 102 20 122 334 188 - 157 245 142 - 165 Breite des Kanals (cm) 143 99 110 99 141 128 - 146 167 61 - 106 Durchschnittlicher Wert (g/t) 13.0 10.8 2.5 13. 4 8.5 9.4 - 6. 4 8.3 15.7 - 16. 6 (cm.g/t) 1,861 1,061 279 1,321 1,192 1,201 - 931 1,393 959 - 1,761

SA-Goldgeschäfte März 2022 Quartal Dezember 2021 Quartal März 2021 Quartal Riff Beatrix Kalkoen-krans Beatrix Kalkoen-krans Beatrix Kalkoen-krans Beatrix Einheit Fortgeschrittene (m) 787 53 2,792 67 2,799 105 Fortgeschrittene am Riff (m) 231 - 777 36 597 35 Breite des Kanals (cm) 132 - 153 53 134 160 Durchschnittlicher Wert (g/t) 8.7 - 9.0 16. 2 7.4 5. 9 (cm.g/t) 1,141 - 1,371 861 993 947

SA-Goldgeschäfte März 2022 Quartal Dezember 2021 Quartal März 2021 Quartal Riff Kimberley Kimberley Kimberley Brennstein Einheit Fortgeschrittene (m) 38 - - Fortgeschrittene am Riff (m) - - - Breite des Kanals (cm) - - - Durchschnittlicher Wert (g/t) - - - (cm.g/t) - - -

VERWALTUNG UND UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

SIBANYE STILLWATER LIMITED

(SIBIRIEN-STILLWATER)

Eingetragen in der Republik Südafrika

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Code teilen: SSW und SBSW

Emittenten-Code: SSW

ISIN: ZAE000259701, US82575P1075

LISTINGS

JSE: SSW

NYSE: SBSW

WEBSITE

www.sibanyestillwater.com

GESCHÄFTSSITZ UND FIRMENSITZ

Constantia Büropark

Bridgeview House, Gebäude 11, Erdgeschoss

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Park Weltevreden 1709

Südafrika

Private Tasche X5

Westonaria 1780

Südafrika

Tel: +27 11 278 9600

Fax: +27 11 278 9863

UNTERNEHMENSSEKRETÄRIN

Lerato Matlosa

E-Mail: lerato.matlosa@sibanyestillwater.com

DIREKTOREN

Dr. Vincent Maphai* (Vorsitzender)

Neal Froneman (CEO)

Charl Keyter (CFO)

Dr. Elaine Dorward-King*

Harry Kenyon-Slaney*

Jeremiah Vilakazi*

Keith Rayner*

Nkosemntu Nika*

Richard Menell*^

Savannah Danson*

Susan van der Merwe*

Timothy Cumming*

Sindiswa Zilwa*

* Unabhängige nicht-exekutive

^ Leitender unabhängiger Direktor

INVESTORENANFRAGEN

James Wellsted

Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Mobil: +27 83 453 4014

E-Mail: james.wellsted@sibanyestillwater.com

oder ir@sibanyestillwater.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

JSE SPONSOR

JP Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Registrierungsnummer 1995/011815/07

1 Fricker Road, Illovo

Johannesburg 2196

Südafrika

Private Tasche X9936

Sandton 2146

Südafrika

RECHNUNGSPRÜFER

Ernst & Young Inc. (EY)

102 Rivonia Straße

Sandton 2196

Südafrika

Private Tasche X14

Sandton 2146

Südafrika

Telefon: +27 11 772 3000

AMERIKANISCHE HINTERLEGUNGSSCHEINE

TRANSFERAGENT

BNY Mellon Shareowner Dienstleistungen

Postfach 358516

Pittsburgh

PA 15252-8516

US gebührenfrei: +1 888 269 2377

Tel: +1 201 680 6825

E-Mail: shrrelations@bnymellon.com

Tatjana Wesselowskaja

Kundenbetreuer

BNY Mellon

Hinterlegungsscheine

Direktverbindung: +1 212 815 2867

Mobil: +1 203 609 5159

Fax: +1 212 571 3050

E-Mail: tatyana.vesselovskaya@bnymellon.com

VERSETZUNG SEKRETÄRE SÜDAFRIKA

Computershare Investor Services Proprietary Limited

Rosebank-Türme

15 Biermann Avenue

Rosebank 2196

Postfach 61051

Marshallstadt 2107

Südafrika

Tel: +27 11 370 5000

Fax: +27 11 688 5248

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich auf die Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater" oder die "Gruppe"), die Geschäftsstrategien, die Pläne und die Ziele des Managements für zukünftige Operationen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen nahegelegt werden. Infolgedessen sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Dokument dargelegten, betrachtet werden.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Wörter wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anpeilen", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss genannten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die künftige Finanzlage von Sibanye-Stillwater, Pläne, Strategien, Ziele, Kapitalausgaben, prognostizierte Kosten und erwartete Kosteneinsparungen, Finanzierungspläne, die Verschuldungslage und die Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren; wirtschaftliche, geschäftliche, politische und soziale Bedingungen in Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu erhalten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten und Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Anleihen zu bedienen; Änderungen in den Annahmen, die Sibanye-Stillwaters Schätzung der aktuellen Mineralreserven zugrunde liegen; jegliches Versagen einer Abraumlagerungsanlage; die Fähigkeit, erwartete Effizienzsteigerungen und andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie in bestehenden Betrieben zu erreichen, und die Fähigkeit, diese erfolgreich zu integrieren; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, laufende oder zukünftige Akquisitionen abzuschließen; der Erfolg von Sibanye-Stillwaters Geschäftsstrategie und Explorations- und Erschließungsaktivitäten, einschließlich jeglicher vorgeschlagener, erwarteter oder geplanter Expansionen in die Batteriemetalle oder in angrenzende Sektoren und Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich des Unternehmenswertes; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu erfüllen, die von ihr verlangen, in einer Weise zu arbeiten, die den betroffenen Gemeinden einen progressiven Nutzen bringt; Änderungen des Marktpreises von Gold, PGMs, Batteriemetallen (z.g., (z.B. Nickel, Lithium, Kupfer und Zink) und der Kosten für Strom, Brennstoffe und Öl, neben anderen Rohstoffen und Versorgungsanforderungen; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit dem Unter- und Übertagebergbau; jede weitere Herabstufung der Kreditwürdigkeit Südafrikas; eine Anfechtung der Eigentumsrechte an Sibanye-Stillwaters Grundstücken durch Kläger im Rahmen von Restitutions- und anderen Gesetzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und jegliche Änderungen daran umzusetzen; das Auftreten von Arbeitskonflikten, Unterbrechungen und Arbeitskämpfen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von Industriestandards, regulatorischen Kosten und relevanten Regierungsvorschriften, insbesondere Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralienrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren möglicherweise strittiger Auslegung; das Ergebnis und die Folgen potenzieller oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren, auch in Bezug auf Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen; die Nichteinhaltung ethischer Standards, einschließlich tatsächlicher oder angeblicher Fälle von Betrug, Bestechung oder Korruption; die Auswirkungen des Klimawandels auf das Geschäft von Sibanye-Stillwater; die Konzentration aller Endveredelungsaktivitäten und eines großen Teils der PGM-Verkäufe von Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten bei einem Unternehmen; die Feststellung einer wesentlichen Schwachstelle bei der Offenlegung und den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung; die Auswirkung der US-Steuerreform auf Sibanye-Stillwater und ihre Tochtergesellschaften; die Auswirkung der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf die finanzielle Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen geografischen Gebieten und in einem regulatorischen Umfeld, in dem Sibanye-Stillwater bisher keine Erfahrung hatte; Unterbrechungen der Energieversorgung, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Unterbrechungen und Engpässe in der Versorgungskette sowie Preissteigerungen bei den Produktionsfaktoren; die regionale Konzentration der Betriebe von Sibanye-Stillwater; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten von zeitweiligen Unterbrechungen oder vorsorglichen Aussetzungen des Betriebs in den Minen aufgrund von Sicherheits- oder Umweltvorfällen (einschließlich Naturkatastrophen) und ungeplanten Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, leitende Angestellte oder ausreichend technisch qualifizierte Mitarbeiter einzustellen und zu halten, sowie die Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung von historisch benachteiligten Südafrikanern in ihren Führungspositionen zu erreichen; das Versagen von Sibanye-Stillwaters Informationstechnologie, Kommunikation und Systemen; die Angemessenheit des Versicherungsschutzes von Sibanye-Stillwater; soziale Unruhen, Krankheiten oder natürliche oder vom Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger der in Südafrika ansässigen Betriebe von Sibanye-Stillwater; und die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Ausbreitung anderer ansteckender Krankheiten, wie des Coronavirus (COVID-19). Weitere Einzelheiten zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich des Integrierten Berichts 2021 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr, beschrieben.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65657Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65657&tr=1



