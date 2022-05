Eine Animal-Crossing-Insel via Blockchain verkaufen? Ex-Nintendo-COO Reggie Fils-Aimé kann sich das durchaus vorstellen. Aus der Gaming-Szene gibt es dafür bissige Kommentare und Kritik. Und wie steht Nintendo selbst zu NFT und Co? Blockchain-Technologien im Gaming - das scheidet die Geister bei den großen Playern der Branche. Die Skepsis in der Community ist groß, Firmen, die entsprechende Projekte starten, erhalten für gewöhnlich massiven Gegenwind. Das hat jetzt auch der ehemalige amerikanische Nintendo-COO Reggie Fils-Aimé erlebt. Ex-Nintendo-COO: "Ich glaube an die Blockchain" Bei einem Talk auf der "South by ...

Den vollständigen Artikel lesen ...