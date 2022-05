Die Bank Frick & Co. AG erweitert ihr Angebot an handel- und verwahrbaren Kryptowährungen: So wird Finanzintermediären und professionellen Kunden der Handel und die sichere Verwahrung von den Coins Cardano (ADA), Polkadot (DOT) und Tezos (XTZ) neu angeboten. Der Handel findet im voll regulierten Umfeld der Bank statt. Der Kauf von Kryptowerten kann gegen EUR, USD und CHF abgewickelt werden. Der Handel ...

