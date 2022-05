AGILITA schliesst sich dem wachsenden globalen SAP AppHaus Network an, das sich über 22 Standorte weltweit erstreckt.Wallisellen - AGILITA schliesst sich dem wachsenden globalen SAP AppHaus Network an, das sich über 22 Standorte weltweit erstreckt. Dazu zählen fünf SAP-betriebene Niederlassungen in Städten wie Heidelberg, Seoul und Palo Alto sowie 17 Partnerstandorte. Das SAP AppHaus Network ist eine von SAP ins Leben gerufene Gemeinschaft, die mit ihren Partnern Ko-Innovationsprojekte mit Kunden durchführen.

Den vollständigen Artikel lesen ...