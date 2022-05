München - Nach dem Rücktritt von CSU-Generalsekretär Stephan Mayer rücken laut eines Medienberichts nun angeblich die beiden bayerischen Staatsministerinnen Judith Gerlach und Michaela Kaniber in die engere Auswahl für die Nachfolge. Die "Rheinische Post" beruft sich in ihrer Freitagausgabe auf "CSU-Kreise".



Demnach soll auf jeden Fall eine Frau Generalsekretärin werden, die nicht aus der Bundespolitik kommt. Die 36-jährige gebürtige Würzburgerin Gerlach ist Staatsministerin für Digitales im Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder. Die 44-jährige Kaniber stammt aus Bad Reichenhall und ist bisher Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Nach kaum mehr als zwei Monaten Amtszeit hatte Mayer am vergangenen Dienstag seinen Rücktritt erklärt.



CSU-Chef Söder hatte am Mittwoch angekündigt, die Nachfolge rasch zu klären.

