Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die BHB Brauholding AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) durch staatliche Überbrückungshilfen im Rahmen der Corona-Pandemie trotz eines Umsatzrückgangs das EBITDA deutlich auf 2,11 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich der Brutto-Umsatz um 1,6 Prozent auf 12,91 Mio. Euro (GJ 2020: 13,12 Mio. Euro) reduziert. Die Gründe für den weiteren Umsatzrückgang seien analog zu den Gründen aus dem Vorjahr. So habe es im zweiten Corona-Jahr teilweise noch umfassendere Einschränkungen gegeben. Wegen einer staatlichen Überbrückungshilfe seien der BHB einmalig 1,16 Mio. Euro zugeflossen. Demnach habe sich das EBITDA gegenläufig zum Umsatz auf 2,11 Mio. Euro (GJ 2020: 0,90 Mio. Euro) erhöht.

Nach Darstellung der Analysten sei das Eigenkapital trotz des herausfordernden Umfeldes im Jahr 2021 auf 10,70 Mio. Euro (GJ 2020: 10,34 Mio. Euro) leicht gestiegen. Dies entspreche einer Eigenkapitalquote von 76,8 Prozent (31.12.2020: 75,6 Prozent). Für 2022 erwarte das Management, unter Berücksichtigung der eventuell weiter anhaltenden Corona-Pandemie, einen Brutto-Umsatz von mehr als 15,10 Mio. Euro - bei einer Bandbreite von +10 bis -10 Prozent. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 3,90 Euro (zuvor: 3,85 Euro) und erneuern das Rating "Kaufen".



