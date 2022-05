Das System "Varta.wall" kommt in einem Aluminium-Design daher. Der Hochvolt-Speicher ist mit Kapazitäten zwischen 10 und 20 Kilowattstunden verfügbar. Zudem gibt es eine Notstromfunktion.Varta will eine neue Produktgeneration für energieautarkes Wohnen auf den Markt bringen. Das erste Produkt dieser Reihe ist der Hochleistungsspeicher "Varta.wall". Er benötige durch das entwickelte Aluminium-Druckgussgehäuse nur zehn Zentimeter Einbautiefe und sei daher eines der platzsparendesten Speichersysteme auf dem Markt. Der Hochvoltspeicher ist Varta zufolge in Deutschland entwickelt worden und wird in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...