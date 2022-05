NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois attestierte dem Autobauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine starke Umsatzentwicklung. Außerdem hob er den bestätigten Ausblick hervor./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 02:49 / ET

