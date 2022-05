Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve (FED) erhöht ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte, der damit nun in der Spanne von 0,75 bis 1 Prozent liegt, so die Experten von "FONDS professionell".Für die FED sei das ein drastischer Schritt: Einen solch kräftigen Anstieg habe es seit 22 Jahren nicht gegeben. Normalerweise hebe die US-Notenbank den Leitzins in Tippelschritten von 0,25 Prozentpunkten an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...