Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Monetary Policy Committee der Bank of England hat heute Mittag erwartungsgemäß einen weiteren Schritt hin zu einer Normalisierung der Ausrichtung der Geldpolitik vollzogen, so die Analysten der Nord LB.Das Gremium habe entschieden, die Bank Rate - den maßgeblichen Leitzins der Notenbank in London - weiter um 25 Basispunkte auf damit nun 1,00% und damit das höchste Niveau seit 2009 anzuheben. Die Bank of England habe bereits im Dezember als erste wirklich "große" Notenbank das im Rahmen des Kampfes gegen die ökonomischen Belastungen durch die Coronavirus-Krise gesenkte Leitzinsniveau wieder angehoben und nun zum vierten Mal in Folge nachgelegt. Sie ziehe so wieder mit der Federal Reserve gleich, die bereits gestern Abend die FED Funds Target Rate - allerdings um deutlichere 50 Basispunkte - auf ebenfalls 1,00% angehoben habe. ...

