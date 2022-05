Der DAX büßt am Donnerstagnachmittag immer mehr von seinem Schwung im frühen Handel ein. Beruhigende Aussagen der US-Notenbank zum weiteren Verlauf der Zinswende in den USA hatten den deutschen Leitindex zunächst über 14.300 Punkte getrieben. Doch zuletzt liegt er nur noch knapp oberhalb von 14.000."Die Anleger zeigen sich erleichtert darüber, dass die US-Notenbank das Tempo bei der Zinswende im Jahresverlauf nicht weiter anziehen will. Die Angst war groß, dass sie angesichts ihres Bestrebens, die ...

