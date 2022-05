Nach vollzogenem Kauf will Elon Musk die Geschäfte des Portalbetreibers selbst vorübergehend als CEO leiten. Vorgesehen sei eine Übergangsphase von einigen Monaten, meldete CNBC unter Berufung auf informierte Kreise.



Die nächste Information steuert heute das Wall Street Journal bei: Elon Musk könne sich vorstellen, TWITTER nach relativ kurzer Frist neu an die Börse zu bringen.



Bedeutung nach üblicher Lesart: Der Milliardär will TWITTER stark umformen und geht davon aus, dies unter Ausschluss der Börsenöffentlichkeit besser bewerkstelligen zu können.



Das von TWITTER veröffentlichte Zahlenwerk ist interessant und lukrativ genug, um einen solchen Vorstoß zu rechtfertigen. Es bleibt die Frage, warum Elon Musk seine Energie nicht auf die bisherigen, durchaus anspruchsvollen Projekte fokussiert.



Die TWITTER-Aktie verteuert sich heute im frühen US-Handel um 3,5 % auf 50,80 $. Ein Börsenwert von rund 39 Mrd. $ wird angezeigt.



