Die US-Börsen haben am Donnerstag einen Teil ihrer kräftigen Vortagesgewinne wieder abgegeben.New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag einen Teil ihrer kräftigen Vortagesgewinne wieder abgegeben. Dazu dürften nicht zuletzt die schwachen Konjunkturdaten beigetragen haben, denn die Produktivität in der US-Wirtschaft brach im ersten Quartal deutlicher ein als befürchtet. Dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend stieg...

