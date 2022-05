Der Euro hat am Donnerstag einen grossen Teil seiner Vortagesgewinne abgegeben, nachdem er am Mittwochabend noch durch Äusserungen aus den Reihen der Fed Auftrieb erhalten hatte.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag einen grossen Teil seiner Vortagesgewinne abgegeben. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0537 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch merklich über 1,06 Dollar notiert. Auch zum Schweizer Franken legt der Dollar zu und wird klar über der Marke von 0,98 zu 0,9853 Franken gehandelt. Bei 0,9864 verbuchte der Greenback den höchsten Stand seit März 2020.

