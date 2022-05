Die Investitionen in Raffinerien sind seit Jahren rückläufig. Nun wird die wieder anziehende Öl-Nachfrage zum Problem. Für Anleger bieten sich hier Chancen, glauben die Experten von Morgan Stanley.Mit dem Ende der Pandemie steigt auch die Nachfrage nach Rohöl und Ölprodukten wieder an. Die Raffinerien, die das schwarze Gold zu Benzin, Kerosion & Co. weiterverarbeiten, werden dabei zum Flaschenhals, ...

