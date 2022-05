Beim TCF in London versammeln sich mehr als 1.500 Teilnehmer von Banken, Finanztechnologieunternehmen, BaaS-Anbietern und Partnern aus aller Welt

Temenos (SIX: TEMN), die Cloud-Banking-Plattform, meldete heute, dass sich auf dem Temenos Community Forum 2022, das vom 17. bis 19. Mai auf dem Londoner Messegelände Excel stattfinden wird, mehr als 1.500 Führungskräfte von weltweit führenden Banken, Finanztechnologieunternehmen, BaaS-Anbietern und aus dem Partnernetz von Temenos treffen werden. Die Registrierung ist ab sofort möglich; eine Einladung kann hier angefordert werden.

Das Temenos Community Forum (TCF) ist die Leitveranstaltung für das Bankwesen. Zum ersten Mal seit drei Jahren wird das Forum dieses Jahr wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden. An der Konferenz nehmen neben Fachreferenten von Temenos auch Führungskräfte von ABN AMRO, der Allied Irish Bank, der Commerce Bank, der EQ Bank, der Flowe Bank, von Mastercard und vielen anderen Unternehmen sowie die jüngsten Akteure der Bankenbranche teil, wie beispielsweise Mbanq aus dem US-amerikanischen Silicon Valley.

Das TCF 2022 steht in diesem Jahr unter dem Motto "Everyone's Banking Platform" (Die Banking-Plattform für alle). Die Teilnehmer werden erfahren, wie die neue offene Plattform von Temenos für Composable Banking neue Wachstumschancen eröffnet, im großen Maßstab die Effizienz steigert und für ultimative Kundenzufriedenheit sorgt.

Die Teilnehmer werden auch Informationen von Temenos-Partnerunternehmen erhalten, etwa von den Platin-Sponsoren von Amazon Web Services und Capgemini, den Gold-Sponsoren LTI Syncordis, ITSS, Red Hat, Deloitte, Microsoft, DXC und Tech Mahindra sowie von mehr als einem Dutzend Temenos Exchange Solution Providers wie Wise.

Martin Häring, Chief Marketing Officer von Temenos, äußerte sich folgendermaßen: "Bankgeschäfte finden heute nicht mehr nur in der Bank statt, sie können überall abgewickelt werden. Wir von Temenos verfolgen das Ziel, ein Bankwesen zu schaffen, das allen Marktteilnehmern Chancen bietet. Ganz gleich, ob Sie eine etablierte Bank vertreten, die die Customer Experience neu gestaltet, eine Neobank, die Althergebrachtes in Frage stellt, oder ein aufstrebendes Unternehmen aus dem Fintech-Bereich, das Nischenangebote für den täglichen Bedarf anbietet Temenos ist die Banking-Plattform für alle. Kommen Sie zu uns auf die TCF 2022 und entdecken Sie eine Welt voller neuer Chancen."

Im Laufe der zweitägigen Veranstaltung werden die Gäste des TCF mehr als 25 Live-Demos und 35 interaktive Präsentationen verfolgen können und von mehr als 40 Experten aufschlussreiche Informationen erhalten. Ob für etablierte Banken, für besonders innovative Akteure, für Banken im Privatkundengeschäft mit Blick auf Embedded Finance, für Softwareentwickler oder für Systemintegratoren die TCF 2022 bietet vielfältige Möglichkeiten:

Gewinnen Sie Erkenntnisse über die neuesten Forschungsergebnisse und Trends, darunter Open Finance und kooperative Geschäftsmodelle wie BaaS, die transformative Kraft der Cloud und die zunehmende Bedeutung von ESG.

über die neuesten Forschungsergebnisse und Trends, darunter Open Finance und kooperative Geschäftsmodelle wie BaaS, die transformative Kraft der Cloud und die zunehmende Bedeutung von ESG. Erleben Sie die offene, cloud-native, intelligente Banking-Plattform von Temenos, auf der intelligente Banking-Produkte und -Dienstleistungen so zusammengestellt und erweitert werden können, dass sie beispiellose Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Innovationsfähigkeit bieten.

Sie die offene, cloud-native, intelligente Banking-Plattform von Temenos, auf der intelligente Banking-Produkte und -Dienstleistungen so zusammengestellt und erweitert werden können, dass sie beispiellose Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Innovationsfähigkeit bieten. Entdecken Sie die neuesten wegweisenden Technologien und Lösungen, und profitieren Sie direkt von Vorträgen von Vordenkern wie etwa von Ivan Mazzoleni, CEO der Flowe Bank, zum Thema "Walking the Talk ESG Reality Check in Banking" (Den Worten Taten folgen lassen ESG-Realitätsprüfung im Bankwesen) sowie von Jeff Wright (CCO der Canadian Western Bank) zum Thema "Engage: Optimizing the Customer Experience" (Einbindung: die Customer Experience optimieren).

Sie die neuesten wegweisenden Technologien und Lösungen, und profitieren Sie direkt von Vorträgen von Vordenkern wie etwa von Ivan Mazzoleni, CEO der Flowe Bank, zum Thema "Walking the Talk ESG Reality Check in Banking" (Den Worten Taten folgen lassen ESG-Realitätsprüfung im Bankwesen) sowie von Jeff Wright (CCO der Canadian Western Bank) zum Thema "Engage: Optimizing the Customer Experience" (Einbindung: die Customer Experience optimieren). Kommunizieren Sie mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Banken sowie aus der gesamten Branche und tauschen Sie sich mit ihnen über Ideen und bewährte Verfahren aus.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Website des TCF 2022.

Ende

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.temenos.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220504006011/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Jessica Wolfe und Scott Rowe

Temenos Global Public Relations

Tel.: +1 610 232 2793 und +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com

Alistair Kellie

Newgate Communications im Auftrag von Temenos

Tel.: +44 20 7680 6550

E-Mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com