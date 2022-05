Mit Hochspannung war die gestrige Sitzung der US-Notenbank Fed erwartet worden. Schließlich ging es um nicht weniger als eine langfristige Wende am Zinsmarkt. Dabei hat die Fed das Gaspedal bedeutend weniger durchgetreten, als befürchtet worden war. Davon dürfte auch die Deutsche Bank profitieren. Trotzdem muss die Aktie heute Verluste hinnehmen. Sehen wir hier Kaufkurse?

Eine Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte in eine Spanne von 0,75% bis ein Prozent - das vermeldeten die Notenbanker gestern Abend und kündigten gleichzeitig an, die enorm aufgeblähte Bilanzsumme deutlich langsamer zurückfahren zu wollen als vielfach befürchtet. Mit diesem durchaus großen Zinsschritt hat die Fed zudem schon mal einiges an Druck vom Kessel genommen, wenn auch immer noch auf historisch niedrigem Niveau.

Experten sind sich einig, dass Bankaktien von steigenden Leitzinsen profitieren dürften. Insbesondere bei der Deutschen Bank sehen zahlreiche Analysten ein enormes ...

