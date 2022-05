DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Bund lässt Gazprom-Speicher mit eigenem Gas befüllen - Bericht

Die Bundesregierung lässt laut einem Bericht von Business Insider Europas größten Gasspeicher von Gazprom mit eigenem Gas befüllen. Laut Bundesnetzagentur werden seit diesem Donnerstag täglich relativ kleine Mengen Gas in Rehden eingespeichert, die über eine Drittfirma besorgt werden. Ziel ist es, alle Speicher zum 1. Oktober zu 80 Prozent, zum 1. November zu 90 Prozent und am 1. Februar zu 40 Prozent zu füllen. Offenbar hofft die Behörde darauf, dass die Firma dem nicht widerspricht, was durchaus ihr Recht wäre.

Lindner will viele Sondervermögen abschaffen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat für diese Legislaturperiode die Abschaffung von Sondervermögen angekündigt, um mehr Transparenz im Bundeshaushalt zu ermöglichen. "Ich werde im Laufe der nächsten vier Jahre eine Vielzahl der bestehenden Sondervermögen abschaffen, in die Bundesschuld oder komplett tilgen, damit wir hier wieder zur Haushaltswahrheit und Transparenz zurückkehren", sagte Lindner bei den Familienunternehmer-Tagen 2022 in Hannover.

ESM schlägt Euro-Stabilisierungsfonds von 250 Mrd Euro vor

Der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM hat die Schaffung eines Euro-Stabilisierungsfonds im Volumen von 250 Milliarden Euro vorgeschlagen. In einem jetzt veröffentlichten ESM-Papier heißt es: "Der ESM könnte einen Stabilitätsfonds für das Euro-Währungsgebiet einrichten, der die finanzielle und makroökonomische Stabilität sichern würde, indem er den Mitgliedstaaten des Euroraums im Falle von externen Schocks Kredite gibt."

Macrons Partei La République en Marche nennt sich künftig Renaissance

Die Partei des wiedergewählten französischen Präsidenten Emmanuel Macron ändert ihren Namen: La République en Marche (LREM, Die Republik in Bewegung) heiße künftig Renaissance (Wiedergeburt), sagte der Parteivorsitzende Stanislas Guerini am Donnerstag in Paris. Die vor sechs Jahren von Macron gegründete "politische Bewegung" solle auf diese Weise erneuert und zu einer "Volkspartei" ausgebaut werden, sagte Guerini weiter. Ihr Ziel sei es, allen Bürgern und Abgeordneten offenzustehen.

Scholz: G7 ist weit mehr als eine Allianz von Industrieländern

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einem Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft die besondere Bedeutung der Gruppe der sieben führenden Industrieländer (G7) vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine betont. "Die G7 ist weit mehr als nur ein Zusammenschluss industriell fortgeschrittener Nationen", sagte Scholz in seiner auf Englisch gehaltenen Rede beim Civil7-Gipfel mit der Zivilgesellschaft. "Es ist eine starke globale Allianz, die auf demokratischen Werten und Zielen basiert."

WHO: 13,3 bis 16,6 Millionen Todesfälle durch Corona-Pandemie bis Ende 2021

Die Corona-Pandemie hat nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis Ende 2021 weltweit zu 13,3 bis 16,6 Millionen direkten und indirekten Todesfällen geführt. Die WHO veröffentlichte am Donnerstag eine neue Schätzung zur Gesamtzahl der Menschen, die zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2021 an direkten oder indirekten Folgen der Pandemie gestorben sind. Der Mittelwert von 14,9 Millionen ist fast das Dreifache der Todesfälle, die bisher offiziell erfasst und in einen direkten Zusammenhang mit dem Coronavirus gebracht wurden.

Bennett: Putin hat sich für Lawrow-Äußerung entschuldigt

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich nach israelischen Angaben bei Ministerpräsident Naftali Bennett für die Äußerungen seines Außenministers Sergej Lawrow entschuldigt, der behauptet hatte, Adolf Hitler könnte "jüdisches Blut" gehabt haben. "Der Regierungschef hat die Entschuldigung von Präsident Putin für die Äußerungen Lawrows angenommen und ihm für die Klarstellung seiner Haltung gegenüber dem jüdischen Volk und der Erinnerung an den Holocaust gedankt", hieß es am Donnerstag in einer Erklärung von Bennetts Büro.

Delegierte: Opec+ einig über Juni-Produktionsanhebung um 432.000 bpd

Die Organisation Erdöl exportierender Länder und die mit ihnen kooperierenden Länder (Opec+) haben sich nach Aussagen von Delegierten darauf geeinigt, ihre tägliche Produktionsmenge ab Juni um 432.000 Barrel auszuweiten. Das Kartell bestätigte damit seine im vergangenen Jahr beschlossene Linie einer schrittweisen Produktionserhöhung auf das Vor-Corona-Niveau.

US-Produktivität sinkt im 1. Quartal stärker als prognostiziert

Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im ersten Quartal deutlicher als erwartet gesunken, während die Lohnstückkosten überraschend stark anzogen. Laut Mitteilung des Arbeitsministeriums sank die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vorquartal um 7,5 Prozent, während Volkswirte ein Minus von nur 5,2 Prozent prognostiziert hatten. Den für das vierte Quartal vorläufig gemeldeten Produktivitätszuwachs von 6,6 Prozent revidierten die Statistiker auf 6,3 Prozent.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe höher als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung ist in der Woche zum 30. April 2022 deutlicher als erwartet gestiegen. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl saisonbereinigt um 19.000 auf 200.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur 182.000 vorhergesagt.

