Der oberste Gerichtshof der EU entscheidet eine wichtige Frage zu Urlaubstagen. Schon jetzt ist klar, dass Arbeitgeber:innen ihren Teil dazu beitragen müssen, damit Urlaub nicht verfällt. Ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) macht Arbeitnehmer:innen Hoffnung, dass nicht genommene Urlaubstage in bestimmten Fällen doch nicht verjähren. Wie Spiegel Online berichtet, deutet sich eine Stärkung in der Urlaubstage-Frage zugunsten der Arbeitnehmer:innen an. Mehr zum Thema Lohntransparenz: Gehälter offenlegen kann Moral der Mitarbeiter senken ...

