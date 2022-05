FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia nach Zahlen von 61 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das erste Quartal des Immobilienkonzerns sei im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Anbetracht der aktuell hohen Kapitalmarktaversion gegenüber zinssensitiven Titeln verdoppelte er den in seinem Modell berücksichtigten Risikoabschlag auf 20 Prozent./tih/he



ISIN: DE000A1ML7J1

