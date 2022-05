Ecopia AI hat heute die Ausweitung seiner Partnerschaft mit Airbus bekannt gegeben, um die 3D-Vektor-Kartierungstechnologie von Ecopia mit den globalen Satellitenbilddaten von Airbus zu verbinden. Diese Partnerschaft wird eine extrem präzise dreidimensionale Vektordarstellung der realen Welt ermöglichen, die mit bisher einzigartiger Geschwindigkeit erstellt und aktualisiert wird. Im Rahmen dieser erweiterten Geschäftsbeziehung tritt Ecopia dem zertifizierten Airbus-Händlernetz bei. Dadurch erhält Ecopia die Berechtigung, Airbus-Bilder als Teil seines Produktangebots weiterzuverkaufen.

Innerhalb dieser gestärkten Partnerschaft wird Ecopia die globalen, hochauflösenden 30-cm-Bilder von Pléiades Neo und 50-cm-Bilder von Pléiades als Input für die KI-gestützten 3D-Kartierungssysteme von Ecopia verwenden. Diese 3D-Karten werden die digitale Grundlage für Anwendungen in verschiedenen Segmenten wie Behörden, Versicherungen, Telekommunikation und Verbraucheranwendungen bilden.

Ecopia hat bereits die Erstellung von Karten in großem Maßstab aufgenommen und im Rahmen einer Kundeninitiative eine 3D-Vektor-Kartierung von Gebäuden und Vegetation in zwei Ländern mit mehr als 14 Millionen Gebäuden auf 136.000 km2 in nur drei Wochen abgeschlossen.

"Wir freuen uns, unsere hochauflösenden Bilder zur Unterstützung der globalen 3D-Kartierung von Ecopia bereitstellen zu können", so Francois Lombard, Director of Intelligence Business bei Airbus Defence and Space. "Die 30-cm-Auflösung und präzise Geolokalisierung von Pléiades Neo in Kombination mit den KI-gestützten Systemen von Ecopia liefern eine perfekte Grundlage für präzise und detaillierte Kartierungen. Die kurzen Zeitabstände der Satellitenaufnahmen sind ideal, um die Entwicklung der Landbedeckung zu überwachen und die 3D-Datenbanken auf dem neuesten Stand zu halten."

"Wir sind sehr erfreut über die Erweiterung der Partnerschaft zwischen Ecopia und Airbus", berichtet Abigail Coholic, Senior Director, Channel Partnerships bei Ecopia AI. "Diese Zusammenarbeit verbessert nicht nur die Fähigkeit von Ecopia, hochpräzise 3D-Vektor-Karten in globalem Maßstab zu liefern, sondern ist auch ein weiterer Schritt zur Umsetzung unserer Vision, gemeinsam mit unseren Partnern einen digitalen Zwilling der Erde zu schaffen."

