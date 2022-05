Wird der DAX Index am Freitag, den 6.5.2022 überraschenderweise ansteigen?X-Sequentials DAX Index Trading für den 6.5.2022Sehr geehrte Leser/innen,Der DAX Index eröffnete am Donnerstag, den 5.5.2022 bei 14315.24 Punkten und fand mit dem Tageshoch bei 14315.24 Punkten Widerstand an der mittleren Trendlinie des X-Sequentials Trendkanals bei 14265 Punkten. Der DAX Index notierte im Anschluss bis 13857.58 Punkten tiefer und schloss bei 13902.51 Punkten.DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:https://i.ibb.co/SJKkJnj/DEU40-2022-05-05-20-05-26.pngFazit:Der ...

