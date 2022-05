OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Wahl in Schleswig-Holstein:

"Der Ausgang der Wahl in Schleswig-Holstein hat bundespolitisch nur eine begrenzte Aussagekraft. Regionale Themen und ein stark auf die Spitzenkandidaten zugeschnittener Wahlkampf sind beherrschend. Das zeigt sich beispielhaft am CDU-Amtsinhaber Daniel Günther. Mit seinem sympathischen, bürgernahen Auftreten, seinem unaufgeregten Regierungsstil hat sich der 48-Jährige viel Vertrauen erworben. Kein anderer Ministerpräsident verbucht ähnlich hohe Zustimmungswerte - der Günther-Faktor hat Gewicht. Zudem hat die Koalition aus CDU, Grünen und FDP im Norden solide Arbeit geleistet. (...) Alles andere als eine weiterhin von Günther geführte Regierung in Kiel wäre eine faustdicke Überraschung."/be/DP/he