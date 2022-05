Auf Initiative des stellvertretenden Vorsitzenden des Bundes Deutscher Champignon- und Kulturpilzanbauer (BDC) e. V. , Dr. Torben Kruse, fand am 23. März 2022 in Visbek-Rechterfeld bei der Pilzkulturen Wesjohann GbR ein Treffen zum Thema Torfersatz bei Champignon-Deckerden statt. Qualität und Menge spielen eine wichtige Rolle in der Champignonproduktion. Abläufe und...

Den vollständigen Artikel lesen ...