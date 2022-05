DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

SONDERVERMÖGEN - CDU und CSU wollen mit einem Änderungsantrag verhindern, dass die Regierung Mittel aus dem für die Bundeswehr geschaffen Sondervermögen für andere Zwecke abzweigt. Um an der Schuldenregel vorbei in den nächsten Jahren 100 Milliarden Euro mobilisieren zu können, will die Ampel das Grundgesetz ändern. Dafür braucht sie CDU und CSU. Im Änderungsantrag zu dem Gesetzentwurf der Koalition fordert die Unionsfraktion die Wörter "Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit" durch das Wort "Streitkräfte" zu ersetzen. Der Änderungsantrag liegt der FAZ vor. (FAZ)

ESM - Die Bundesregierung lehnt den Vorstoß des Europäischen Rettungsschirms ESM, einen neuen Hilfsfonds für Euro-Staaten in Höhe von 250 Milliarden Euro zu schaffen, ab. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Florian Toncar (FDP), sagte: "Für allgemeine und dauerhafte wirtschaftspolitische Herausforderungen ist der ESM hingegen nicht da. Das wäre so, als wenn die Feuerwehr auch für Städtebau zuständig ist", sagte Toncar. (Handelsblatt)

GASEMBARGO - Die österreichische Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hat nach dem Vorschlag der EU-Kommission auf ein Ölembargo Deutschland davor gewarnt, auch ein Gasembargo in Betracht zu ziehen. "Wir dürfen keine Signale in Richtung Gasembargo senden, wenn wir wissen, dass wir es nicht durchhalten - und weder wir noch Deutschland werden es durchhalten können", sagte Schramböck. "Ein Gas-Embargo ist für Österreich eine klare rote Linie." (Funke Mediengruppe)

ZINSEN - Angesichts der Rekordinflation im Euroraum von 7,5 Prozent hat Isabel Schnabel angekündigt, den Leitzins im Juli erhöhen zu können. "Nach heutigem Stand gehe ich davon aus, dass wir im Juli die Zinsen erstmalig erhöhen können", sagte die Direktorin der Europäischen Zentralbank (EZB). Schnabels Aussage folgt auf die Ankündigung der US-Notenbank Fed, den Leitzins in den USA um 0,5 Prozent zu erhöhen. Es ist die stärkste Anhebung seit 22 Jahren. (Bild)

ZINSEN - Angesichts der am Dienstag verkündeten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed ist die Europäische Zentralbank (EZB) nach Auffassung führender Experten unter Zugzwang, ebenfalls die Zinsen anzuheben. "Die Zinserhöhung der US-Notenbank setzt die EZB unter Druck, jetzt ebenfalls zu handeln. Schließlich hat nicht nur Amerika ein Inflationsproblem, sondern auch der Euroraum", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Er prognostiziert: "Die EZB dürfte ihren Leitzins im zweiten Halbjahr zwei Mal um jeweils ein viertel Prozentpunkt anheben." (Bild)

ZINSEN - Nach den Leitzzinserhöhungen in den USA und den hohen Inflationsraten im Euro-Raum fordern Ökonomen von der Europäischen Zentralbank eine rasche Korrektur ihrer Geldpolitik. "Die Zinserhöhung der USA führt zu einer Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro, das erhöht den Inflationsdruck in Europa", sagte ifo-Chef Clemens Fuest. "Insofern besteht für die EZB ein gewisser Druck, zu folgen", betonte der Ökonom. (Augsburger Allgemeine)

HYBRIDE/PRÄMIE - Der Verband der Automobilindustrie dringt im Streit um die Verlängerung der Kaufprämie für Plug-in-Hybride auf eine Kompromisslösung. "Wir schlagen vor, die Förderung von Plug-in-Hybriden an den Anteil der elektrischen Nutzung zu koppeln", sagte Verbandspräsidentin Hildegard Müller. "Diese Plug-in-Hybride vereinen das Beste aus zwei Welten und sind ideal für den Einstieg in die Elektromobilität, gerade auch weil die Ladeinfrastruktur noch immer unzureichend ausgebaut ist. Eine Förderung bis 2025 würde Verbraucherinnen und Verbrauchern Sicherheit geben." (Augsburger Allgemeine)

AUTOMARKT - Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat angesichts des Kriegs in der Ukraine und erheblicher Lieferengpässe bei Halbleitern seine Absatzprognose in Deutschland nach unten korrigiert. "Jetzt gehen wir nur noch von 2,75 Millionen Neuzulassungen aus", sagte Verbandspräsidentin Hildegard Müller der Augsburger Allgemeinen. Im vergangenen von Corona-Krise und Chipmangel geprägten waren in Deutschland 2,62 Millionen Pkw neu zugelassen worden. (Augsburger Allgemeine)

