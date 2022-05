Der amerikanische Industriekonzern Ecolab Inc. (ISIN: US2788651006, NYSE: ECL) wird eine Quartalsdividende von 51 US-Cents je Anteilsschein ausschütten. Die nächste Auszahlung erfolgt am 15. Juli 2022 (Record Date: 21. Juni 2022). Ecolab schüttet damit auf das gesamte Jahr gerechnet 2,04 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 166,85 US-Dollar (Stand: 5. Mai 2022) liegt die Dividendenrendite bei 1,23 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...