Der amerikanische Energiekonzern Duke Energy Corp. (ISIN: US26441C2044, NYSE: DUK) zahlt am 16. Juni 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,985 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 13. Mai 2022. Im Juli 2021 wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 2,1 Prozent erhöht. Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 3,94 ...

