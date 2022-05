DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong (Buddhas Geburtstag) und Moskau (Tag des Sieges) bleiben die Börsen wegen Feiertagen geschlossen.

TAGESTHEMA

Auf dem US-Arbeitsmarkt ist ein Ende des kräftigen Aufschwungs nicht in Sicht. Volkswirte erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten im April gegenüber dem Vormonat um 400.000 (März: 431.000) zugenommen hat. Für die Arbeitslosenquote wird ein Rückgang auf 3,5 (3,6) Prozent prognostiziert, bei den Stundenlöhnen ein Plus von 0,4 (0,4) Prozent. Fed-Chef Jerome Powell bezeichnete den Arbeitsmarkt zuletzt als historisch angespannt und "unhaltbar heiß". Die Zahl der verfügbaren Arbeitsplätze liegt nahe an einem Rekordhoch. Die Löhne steigen so schnell wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Fed will ihren Leitzins in diesem Jahr auch deshalb relativ schnell erhöhen. Powell setzt darauf, dass die Stärke des Arbeitsmarktes der US-Notenbank die eher ungewöhnliche Gelegenheit bietet, die Wirtschaft abzukühlen und die Inflation zu bekämpfen, ohne dass es zu einer Entgleisung des Arbeitsmarktes oder zu einer Rezession kommt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, operative Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q22 ggVj Zahl 1Q21 Umsatz 5.218 -1% 22 5.268 Betriebsergebnis 394 -44% 22 704 Operative Marge 7,6 -- 22 13,4 Erg vor Steuern 364 -46% 22 669 Ergebnis nach Steuern 274 -45% 22 502 Ergebnis je Aktie unverwässert 1,43 -45% 22 2,60

GEA (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q22 ggVj Zahl 1Q21 Auftragseingang 1.412 +10% 17 1.282 Umsatz 1.138 +7% 18 1.065 EBITDA* 136 +12% 18 121 EBITDA-Marge* 12,0 -- 18 11,4 Ergebnis nach Steuern/Dritten 62 +8% 4 57 Ergebnis je Aktie 0,35 +13% 10 0,31 * vor Restrukturierungsaufwand

JUNGHEINRICH (7:40)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2022 1Q22 ggVj Zahl 1Q21 Auftragseingang 1.340 +1% 2 1.322 Umsatz 1.030 +7% 4 959 EBIT 67 -7% 3 72

RHEINMETALL (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q22 ggVj Zahl 1Q21 Umsatz 1.253 -1% 12 1.268 Operatives Ergebnis 87 +4% 12 84 Operative Ergebnismarge 6,9 -- 12 6,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten 49,1 +0,2% 12 49,0 Ergebnis je Aktie 1,14 -- 12 1,14

Weitere Termine:

07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis (10:00 Presse-Telefonkonferenz,

15:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren)

07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1Q

07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Umsatz 1Q

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q

08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q

08:30 ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Online-HV

10:00 DE/Deutsche Post AG, Online-HV

12:00 AT/S&T AG, Online-HV

Außerdem im Tagesverlauf:

- IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

AXA 1,54 EUR Biotest Vorzüge 0,04 EUR Freenet 1,57 EUR MTU Aero Engines 2,10 EUR Prosieben 0,80 EUR Sanofi 3,33 EUR Siltronic 3,00 EUR Talanx 1,60 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm - CH 09:00 Währungsreserven April zuvor: 910,538 Mrd CHF - US 14:30 Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +400.000 gg Vm zuvor: +431.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,5% zuvor: 3,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,40% gg Vm zuvor: +0,41% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.849,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.139,00 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 12.840,00 -0,1% Nikkei-225 26.961,00 +0,5% Schanghai-Composite 3.005,35 -2,0% +/- Ticks Bund -Future 152,49 -9 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.902,52 -0,5% DAX-Future 13.865,00 -2,7% XDAX 13.865,77 -2,6% MDAX 29.374,37 -1,1% TecDAX 3.076,36 +0,4% EuroStoxx50 3.696,63 -0,8% Stoxx50 3.638,29 -0,4% Dow-Jones 32.997,97 -3,1% S&P-500-Index 4.146,87 -3,6% Nasdaq-Comp. 12.317,69 -5,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 152,58% -99

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem scharfen Ausverkauf an der Wall Street hoffen Händler im DAX auf eine Verteidigung des Kursbereichs um 13.800 Punkte. Die Verluste von über 3 Prozent beim Dow und beim S&P-500-Index gingen zum Teil auf spezifische Faktoren zurück, so die hohe Gewichtung der in Europa deutlich weniger vorhandenen Wachstumswerte, die als besonders zinsreagibel gelten. Der sonst meist mit einiger Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht dürfte am Nachmittag kaum eine Rolle spielen, weil er nach einer gerade erst stattgefundenen Fed-Zinsentscheidung kommt.

Rückblick: Schwach - Eine Erleichterungsrally im Sog starker Gewinne an den US-Börsenam Mittwoch fiel völlig zusammen, weil die US-Börsen am Donnerstag extrem schwach tendierten. Die starke Zinserhöhung, die zunächst noch entspannt aufgemonnen wurde, ließ dann doch Konjunktursorgen durchbrechen und die Oberhand gewinnen, hinzu kamen global schwache Konjunkturdaten, ein erneuter Anstieg der Ölpreise und der erneute Sprung der 10-jährigen US-Rendite über die 3-Prozent-Marke, nachdem die Lohnstückkosten in den USA im ersten Quartal zweistellig gestiegen waren. Österreichische Versorger lagen sehr schwach im Markt. Im Handel wurde auf Spekulationen verwiesen, die Regierung könnte zusätzliche Gewinne der Versorger durch eine Sondersteuer abschöpfen. EVN verloren 7,1 und Verbund 12,8 Prozent. Tagesgewinner waren die Ölwerte mit plus 0,6 Prozent. Hier sprudeln die Gewinne dank steigender Energiepreise, was Geschäftszahlen von Shell (+3,1%) erneut belegten. Bei den Fluggesellschaften erfreuten die Ergebnisse von Air France-KLM (+2%).

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Airbus stiegen um 6,1 Prozent. Die Quartalszahlen lagen deutlich über den Erwartungen, vor allem aber trieb die geplante Produktionsausweitung den Kurs. Zalando brachen um 10,6 Prozent ein,nach einer Prgonsoesenkung an das untere Ende der bekannten Spanne. BMW rutschten nach einem starkem Start mit dem breiten Markt 1,8 Prozent ins Minus. Trotz geringerer Autoverkäufe konnte BMW sowohl Umsatz als auch Gewinn steigern. Zudem wurde der Ausblick trotz höherer Risiken bestätigt. Bei konjunkturabhängigen Aktien wie Daimler Truck und Continental ging es um bis zu 4,4 Prozent abwärts. Lufthansa fielen nach den Zahlen um 2,5 Prozent. Der Ausblick sei wegen des Ukraine-Krieges zu vage geblieben, hieß es. Nordex (-5,5%) verschiebt die Bilanzvorlage wegen einer Cyberattacke. Aixtron verloren nach durchwachsen ausgefallenen Zahlen 3,2 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

SAF-Holland wurden bei Lang & Schwarz 10 Prozent fester getaxt. Das Unternehmen verbuchte im ersten Quartal ein kräftiges Wachstum und hob den Ausblick an. Gekauft wurden auch Adesso (+4,8%). DerIT-Dienstleister steigerte den Umsatz kräftig.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Nach der etwas überraschenden Erleichterungsrally des Vortages setzten massive Verkäufe ein. Zur Wochenmitte hatte die Fed die Zinsen wie erwartet um 50 Basispunkte erhöht. Dennoch waren die Kurs da gestiegen, laut Teilnehmern, weil es zugleich eine Absage an noch größere Zinsschritte von 75 Basispunkten gegeben hatte. Tags darauf wurde dies in einem anderen Licht gesehen und es hieß, auch die Beibehaltung des bisherigen Zinserhöhungstempo schüre Konjunktursorgen. Denn es laufe auch ohne 75-Basispunkte-Schritte die aggressivste Straffung der US-Geldpolitik seit 2000. Dazu passten schwache Konjunkturdaten des Tages. Ebay (-11,6%) sorgte mit seinen Geschäftszahlen für eine Enttäuschung. Die Geschäftszahlen von Conocophillips (-0,7%) profitierten von den stark gestiegenen Ölpreisen. Die Produktionskennziffern verfehlten jedoch die Markterwartung. Shopify stürzten um 15 Prozent ab. Schwache Geschäftszahlen und der größte Zukauf seit Bestehen des

