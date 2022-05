Die Euphorie über die Fed-Entscheidung vom Mittwoch (04.05.) währte nur kurze Zeit. Bereits im späteren Donnerstagshandel (05.05.) geriet der Dax unter den Einfluss der in die Knie gehenden US-Börsen und somit unter Druck. Salopp formuliert: Die Partystimmung an den Aktienmärkten wich rasch der Katerstimmung. Dem Handelsverlauf am heutigen Freitag (06.05.) dürfte daher eine große Bedeutung zukommen. Nicht nur der Wochenschluss naht, auch eine Reihe ...

